ΕΟΡΤΙΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ

ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

18 Σεπτεμβρίου 2025

Το βράδυ της Πέμπτης, 18ης Σεπτεμβρίου 2025, στη φιλόξενη αυλή του ξενοδοχείου του κ. Εμμανουήλ Τζωρτζινάκη, πραγματοποιήθηκε, για μία ακόμη χρονιά, μετά την ακολουθία του Αγιασμού, το εόρτιο συναπάντημα της Θεατρικής Ομάδας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Την όμορφη αυτή βραδιά, έγινε ο απολογισμός της παρελθούσης χρονιάς και, με αφορμή την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους, τέθηκαν οι στοχοθεσίες για το νέο έτος.

Η Θεατρική Ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, έχοντας συμπληρώσει δύο και πλέον δεκαετίες ζωής και μαρτυρίας, αποτελεί έναν άλλο «άμβωνα» της Τοπικής μας Εκκλησίας, προβάλλοντας τα μηνύματα των Αγίων της πίστεώς μας μέσα από την αξιοποίηση των χαρισμάτων των ανθρώπων.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στον κ. Γεώργιο Καλογεράκη, την «ψυχή» της Θεατρικής Ομάδας, όπως σημείωσε, καθώς και σε όλα τα επίλεκτα μέλη της, τις γυναίκες, τους άνδρες και τα παιδιά, που αποτελούν τις όμορφες «ψηφίδες» του ωραίου αυτού «ψηφιδωτού» της Τοπικής μας Εκκλησίας, και ευχήθηκε η Θεατρική Ομάδα να συνεχίσει αδιατάρακτα το έργο και τη σπουδαία αποστολή της και σε τούτους τους δύσκολους καιρούς.

Ακολούθησε πλούσια φιλοξενία από πλευράς του οικοδεσπότη κ. Εμμανουήλ Τζωρτζινάκη, καθώς και τραγούδι και χορός.