«Από το Όραμα στην πράξη: Προώθηση Πολιτικών Ευαίσθητων ως προς το Φύλο: Προς τη Βιώσιμη λειτουργία Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης».

Ενημερωτική συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης για το 7ο Διεθνές Διήμερο Συνέδριο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 2 Οκτωβρίου 2025 ενημερωτική συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας, Γεωργίας Μηλάκη για το επικείμενο 7ο Διεθνές Διήμερο Συνέδριο «Από το Όραμα στην πράξη:

Προώθηση Πολιτικών Ευαίσθητων ως προς το Φύλο: Προς τη Βιώσιμη λειτουργία Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης», που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, από 6 έως 7 Δεκεμβρίου, από την Περιφέρεια Κρήτης και το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης.

Συμμετείχαν η Μαίρη Παχιαδάκη, Πρόεδρος του Συνδέσμου και ο Νικόλας Σπετσίδης, Συντονιστής Έργων του Συνδέσμου.

Όπως δήλωσε η Γεωργία Μηλάκη: «Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας και το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που προάγει την ισότητα των φύλων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρόληψη κάθε μορφής βίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης (EFJCA).

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει ειδικούς και φορείς από όλη την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Με έμφαση στη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών και την αμοιβαία μάθηση, το συνέδριο θα αναδείξει τις καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των επιζωσών και την ενίσχυση της συνεργασίας όλων των θεσμών. Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν την κοινωνία πιο κοντά στην ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, με όραμα μια Κρήτη χωρίς βία και διακρίσεις».

Η Μαίρη Παχιαδάκη από την πλευρά της ανέφερε ότι «Συνδιοργανώνουμε με την Περιφέρεια Κρήτης και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης ένα πολύ σημαντικό Συνέδριο, όχι μόνον για εμάς που εμπλεκόμαστε με την Ενδοοικογενειακή Βία, αλλά για όλες και όλους.

Αυτό το Συνέδριο είναι ένα φωτεινό παράδειγμα συνεργασίας της Περιφέρειας, του Συνδέσμου και του Ευρωπαϊκού Δικτύου στο οποίο ο “Σύνδεσμος” είναι μέλος εδώ και 3 χρόνια. Στον “Σύνδεσμό” μας δημιουργήσαμε το 1ο Κέντρο Οικογενειακής Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, μία καινοτομία κατάρτισης επαγγελματιών πρώτης γραμμής για συντονισμένη δράση και αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών βίας.

Στο Συνέδριο θα μιλήσουμε αναλυτικά για τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων με ασφάλεια, την υποστήριξη των γυναικών με βάση την επίγνωση του τραύματος και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Από την ενεργή μας παρουσία σε τέτοια Δίκτυα και τη συνδιοργάνωση τόσο μεγάλων γεγονότων, μαθαίνουμε, διορθώνουμε λάθη, βελτιωνόμαστε και αποκτούμε ακόμα καλύτερη κατάρτιση, διαχέοντας τη γνώση».

Τέλος, ο Νικόλας Σπετσίδης αναφέρθηκε αναλυτικά στο νομικό πλαίσιο που ισχύει, την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την οποία η Ελλάδα έχει κυρώσει, με τις ρητές της προβλέψεις καθώς και τη δεσμευτική οδηγία της ΕΕ 1385/2024 που θέτει μια ασφυκτική προθεσμία μέχρι το 2027, όπου όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να έχουν θέσει σε λειτουργία παρόμοιους μηχανισμούς συντονισμένης απόκρισης.

Η ελληνική πολιτεία, με την ψήφιση της τροποποίησης 500/2025, έκανε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο ίδιος, η νομοθεσία από μόνη της δεν σώζει ζωές, αλλά χρειάζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.