ΚΡΗΤΗ

“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δίνουμε φωνή στη σιωπή των αιώνων”

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 7 μ.μ. στο Κηποθέατρο “Νίκος Καζαντζάκης”, η μεγάλη εκδήλωση για τη σωτηρία του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας.

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, στις 7 μ.μ., στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην επιχειρούμενη καταστροφή του σπουδαίου Μνημείου στο λόφο της Παπούρας, την οποία διοργανώνουν ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και οι φορείς που αγωνίζονται για τη σωτηρία του Μνημείου, απαιτώντας την πραγματική προστασία και ανάδειξη του.

“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δίνουμε φωνή στη σιωπή των αιώνων. Καλούμε τον κόσμο να έρθει στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο και όλοι μαζί να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για τη σωτηρία του σπουδαίου Μνημείου, στο λόφο της Παπούρας! Η ιστορία μας είναι η κληρονομιά μας!”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

Χαιρετισμούς και ομιλίες από εκπροσώπους του Δήμου και των φορέων, θεατρικό δρώμενο (επιμέλεια σκηνικής παρουσίας Τόνια Μουμούρη) και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τους μουσικούς: Μαρία Κώτη, Χάρη Παναγιωτάκη, Μανώλη Μανουσάκη, Γιάννη Κασσωτάκη, Δημήτρη Ζαχαριουδάκη, Μίνω Σωμαράκη, Γιώργο Περβολαράκη, Γιάννη Λιναρδάκη, Νικόλα Χριστόπουλο, Σάκη Πολύζο, Κωστή Αβυσσινό, Ελένη Βασιλάκη, Στέλιο Χατζηελευθερίου και Ελένη Νέστορα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τουρισμός: Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου η σεζόν...

0
Η τάση επιμήκυνσης της σεζόν στηρίζεται κυρίως από Γερμανούς,...

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Τουρισμός: Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου η σεζόν...

0
Η τάση επιμήκυνσης της σεζόν στηρίζεται κυρίως από Γερμανούς,...

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τουρισμός: Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου η σεζόν στην Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τουρισμός: Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου η σεζόν στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η τάση επιμήκυνσης της σεζόν στηρίζεται κυρίως από Γερμανούς,...

Πρώτη κατοικία: Με ποιον τρόπο θα απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες από τον φόρο μεταβίβασης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ψηφιοποίηση της διαδικασίας, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή...

Πυρκαγιές: «Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος – Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση

ΠΚ team ΠΚ team -
Όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου...

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST