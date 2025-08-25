«Γολγοθάς» για χιλιάδες οικογένειες νέων φοιτητών η εύρεση κατοικίας – Από 400 ευρώ τα φοιτητικά σπίτια σε μεγάλες πόλεις – Η εικόνα στην Κρήτη

Σε έναν πραγματικό Γολγοθά για χιλιάδες οικογένειες εξελίσσεται και φέτος η αναζήτηση φοιτητικής στέγης σε όλη τη χώρα αλλά και στην Κρήτη

Οι υψηλές τιμές, η μειωμένη προσφορά και η επέλαση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στις τουριστικές περιοχές, περιορίζουν ασφυκτικά τις επιλογές, καθιστώντας το ενοίκιο μια σχεδόν απαγορευτική δαπάνη για τα περισσότερα νοικοκυριά. Τα Χανιά συγκαταλέγονται στις πιο αφιλόξενες πόλεις για φοιτητές καθώς λόγο τουρισμού το κόστος της φοιτητικής ζωής εκτοξεύεται.

Με τη θηλιά στο λαιμό βρίσκονται χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που από φέτος έχουν να σηκώσουν το βάρος της συντήρησης ενός δεύτερου νοικοκυριού. Τα ενοίκια για φοιτητική στέγη έχουν εκτοξευθεί ενώ την ίδια στιγμή τα διαθέσιμα διαμερίσματα για μακροχρόνια ενοικίαση είναι δυσεύρετα. Πολλοί καταγγέλλουν ότι στην προσπάθεια τους να βρουν ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα για ενοικίαση, σε πολλές πόλεις, έρχονται αντιμέτωποι με σπίτια ερείπια για τα οποία οι ιδιοκτήτες ζητούν ενοίκια αντίστοιχα πολυτελών διαμερισμάτων!

Η πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Χανίων κ. Λουκία Καλλιγιάνη εξηγεί πως η εύρεση σπιτιού στα Χανιά στα μέτρα των δυνατοτήτων των ενδιαφερομένων, μοιάζει πλέον ακατόρθωτη. «Μας παίρνουν τηλέφωνα γονείς που αναζητούν φοιτητική στέγη για τα παιδιά τους και δεν μπορούν να βρουν. Τα διαμερίσματα που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν την κατάσταση, εξυπηρετούν βραχυχρόνια μίσθωση. Μην ξεχνάμε, ότι τα Χανιά είναι πρώτη πόλη στην Ελλάδα στη βραχυχρόνια μίσθωση, άρα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ένα εξαιρετικά δυσμενές τοπίο στην αστική μίσθωση διαμορφώνεται επίσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα ,Γιάννενα και σε άλλες πόλεις με πανεπιστήμια, ενώ ακόμη πιο δύσκολα είναι τα πράγματα σε τουριστικές περιοχές όπως το Ρέθυμνο αλλά και το Ηράκλειο κυρίως όσον αφορά το κέντρο.

Γκαρσονιέρες και δυάρια από 25-35 τετραγωνικά σε κεντρικές περιοχές των Χανίων, ανάλογα με το έτος κατασκευής ενοικιάζονται έως και 600 ευρώ. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση όμως, τα περισσότερα διαμερίσματα είναι διαθέσιμα από Οκτώβριο έως Μάιο, καθώς όλο το υπόλοιπο διάστημα είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Στην Αθήνα, οι τιμές για μικρά διαμερίσματα έως 50 τετραγωνικά, έχουν σημειώσει αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με πέρυσι. Στη Θεσσαλονίκη, ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης ξεκινά από τα 450 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 600. Στην Πάτρα, τα ενοίκια για φοιτητικά διαμερίσματα ξεκινούν απο 400 ευρώ για 50 τετραγωνικά στο κέντρο, ενώ αν το σπίτι είναι ανακαινισμένο, η τιμή μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ιωάννινα, όπου ο φοιτητικός πληθυσμός ξεπερνά τις 20.000, οι τιμές στο κέντρο κυμαίνονται από 450 έως 600 ευρώ.

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη σε μικρότερες φοιτητουπόλεις όπως ο Βόλος ή η Κομοτηνή. Οι αυξήσεις στα ενοίκια είναι πλέον σταθερές κάθε χρόνο. Στην Κομοτηνή, που θεωρείται μία από τις φθηνότερες πόλεις, τα ενοίκια σε κατοικίες έως 50 τετραγωνικά φτάνουν τα 400–420 ευρώ, ενώ το 2016 ήταν κατά 40% χαμηλότερα. Αντίστοιχη αύξηση παρατηρείται και στον Βόλο, με τα φοιτητικά σπίτια να κοστίζουν πλέον 450 ευρώ ή και παραπάνω στο κέντρο.

https://www.neakriti.gr/