ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος στα ονομαστήρια του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Λάμπης ,Συβρίτου και Σφακίων κ.Ειρηναίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ, ΣΥΒΡΙΤΟΥ & ΣΦΑΚΙΩΝ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
22 και 23 Αυγούστου 2025

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος με πολλή χαρά έλαβε μέρος στο εορταστικό διήμερο των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 22ας Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος παρέστη στον Αρχιερατικό Εσπερινό, στην Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Σπηλίου, όπου χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος, συμπροσευχομένου του εορτάζοντος Ποιμενάρχου κ. Ειρηναίου.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος, εκ μέρους και του Θεοφιλεστάτου, εξέφρασε θερμές ευχές και ευχαριστίες προς τον εορτάζοντα άγιο Λάμπης κ. Ειρηναίο, διερμηνεύοντας την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό όλων.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Σαββάτου, 23ης Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Αμαρίου και παρέστη συμπροσευχόμενος, μαζί με τον εορτάζοντα Ποιμενάρχη κ. Ειρηναίο, στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο λειτουργός Ιεράρχης, με καρδιακούς και συγκινητικούς λόγους, αναφέρθηκε στην ονοματική εορτή του Σεβασμιωτάτου αγίου Λάμπης, η οποία αποτελεί αιτία χαράς, μέσα στη χαρά της Αποδόσεως της Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και μέσα σε αυτήν την Ιερά Μονή, η οποία μετά από τόσους αιώνες σιωπής αναστήθηκε και πάλι επί των ημερών του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Ειρηναίου.

Κατά τη Θεία Λειτουργία επιδόθηκε η Ανωτάτη Τιμητική Διάκριση της Εκκλησίας Κρήτης, ο Σταυρός των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Τίτου, σε δύο εκλεκτούς γόνους της Επαρχίας Αμαρίου που διέπρεψαν στο χώρο της επιστήμης, τον Ομότιμο Καθηγητή της Ορθοπεδικής κ. Ηλία Λαμπίρη και τον Ομότιμο Καθηγητή Αρχαιολογίας και τέως Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Ιωάννη Βολανάκη.

Ακολούθησε εόρτιο κέρασμα και γεύμα προς τιμήν του εορτάζοντος Ποιμενάρχου κ. Ειρηναίου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

25 Αυγούστου 1898 : Η μεγάλη σφαγή...

0
Μετά την ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο...

«Γολγοθάς» για χιλιάδες οικογένειες νέων φοιτητών η...

0
Σε έναν πραγματικό Γολγοθά για χιλιάδες οικογένειες εξελίσσεται και...

25 Αυγούστου 1898 : Η μεγάλη σφαγή...

0
Μετά την ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο...

«Γολγοθάς» για χιλιάδες οικογένειες νέων φοιτητών η...

0
Σε έναν πραγματικό Γολγοθά για χιλιάδες οικογένειες εξελίσσεται και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Γολγοθάς» για χιλιάδες οικογένειες νέων φοιτητών η εύρεση κατοικίας – Από 400 ευρώ τα φοιτητικά σπίτια σε μεγάλες πόλεις – Η εικόνα στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
25 Αυγούστου 1898 : Η μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

25 Αυγούστου 1898 : Η μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά την ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο...

Εορτολόγιο 25 Αυγούστου 2025: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

«Γολγοθάς» για χιλιάδες οικογένειες νέων φοιτητών η εύρεση κατοικίας – Από 400 ευρώ τα φοιτητικά σπίτια σε μεγάλες πόλεις – Η εικόνα στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε έναν πραγματικό Γολγοθά για χιλιάδες οικογένειες εξελίσσεται και...

“Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δίνουμε φωνή στη σιωπή των αιώνων”

ΠΚ team ΠΚ team -
Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 7 μ.μ. στο Κηποθέατρο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST