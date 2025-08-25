Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος στα ονομαστήρια του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Λάμπης ,Συβρίτου και Σφακίων κ.Ειρηναίου

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΛΑΜΠΗΣ, ΣΥΒΡΙΤΟΥ & ΣΦΑΚΙΩΝ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

22 και 23 Αυγούστου 2025

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος με πολλή χαρά έλαβε μέρος στο εορταστικό διήμερο των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 22ας Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος παρέστη στον Αρχιερατικό Εσπερινό, στην Ιερά Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Σπηλίου, όπου χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος, συμπροσευχομένου του εορτάζοντος Ποιμενάρχου κ. Ειρηναίου.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος, εκ μέρους και του Θεοφιλεστάτου, εξέφρασε θερμές ευχές και ευχαριστίες προς τον εορτάζοντα άγιο Λάμπης κ. Ειρηναίο, διερμηνεύοντας την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό όλων.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Σαββάτου, 23ης Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Αμαρίου και παρέστη συμπροσευχόμενος, μαζί με τον εορτάζοντα Ποιμενάρχη κ. Ειρηναίο, στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο λειτουργός Ιεράρχης, με καρδιακούς και συγκινητικούς λόγους, αναφέρθηκε στην ονοματική εορτή του Σεβασμιωτάτου αγίου Λάμπης, η οποία αποτελεί αιτία χαράς, μέσα στη χαρά της Αποδόσεως της Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και μέσα σε αυτήν την Ιερά Μονή, η οποία μετά από τόσους αιώνες σιωπής αναστήθηκε και πάλι επί των ημερών του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Ειρηναίου.

Κατά τη Θεία Λειτουργία επιδόθηκε η Ανωτάτη Τιμητική Διάκριση της Εκκλησίας Κρήτης, ο Σταυρός των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Τίτου, σε δύο εκλεκτούς γόνους της Επαρχίας Αμαρίου που διέπρεψαν στο χώρο της επιστήμης, τον Ομότιμο Καθηγητή της Ορθοπεδικής κ. Ηλία Λαμπίρη και τον Ομότιμο Καθηγητή Αρχαιολογίας και τέως Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Ιωάννη Βολανάκη.

Ακολούθησε εόρτιο κέρασμα και γεύμα προς τιμήν του εορτάζοντος Ποιμενάρχου κ. Ειρηναίου.