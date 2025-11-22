ΚΡΗΤΗ

Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου: «Στελέχωση με νόμιμες διαδικασίες στη νέα Υποδιεύθυνση Μεσαράς»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η επιστολή – ανακοίνωση:

«Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου χαιρετίζουμε κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αστυνόμευσης και στη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ωστόσο, με αφορμή εξαγγελία για την ίδρυση της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς, επισημαίνουμε ότι η διαδικασία στελέχωσής της οφείλει να γίνει απολύτως σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 100/2003, για λόγους νομιμότητας, αξιοκρατίας και διασφάλισης της θεσμικής τάξης.

Το άρθρο 17 παρ. β του Π.Δ. 100/2003 αναφέρει ρητά ότι σε περίπτωση ίδρυσης νέας Υπηρεσίας, το προσωπικό που μετατίθεται σε αυτήν προέρχεται από τους οικείους πίνακες τακτικών μεταθέσεων (αστυνομικού προσωπικού και ειδικών φρουρών), κατά σειρά προτεραιότητας. Μόνο εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις από τους πίνακες, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση, με πλήρη εφαρμογή των άρθρων 14, 15και 16.

Υπενθυμίζουμε,ότι:
• Οι πίνακες αντικειμενικών κριτηρίων με μόρια είναι ήδη έτοιμοι από τις αρχές του έτους.
• Οι έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα, ακόμη και με έκτακτη συνεδρίαση των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Δεδομένων των παραπάνω, ζητάμε την πιστή εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. β του Π.Δ. 100/2003 στη διαδικασία στελέχωσης της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσράς.

Η ισονομία, η αξιοκρατία και η εφαρμογή του Νόμου αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για εμάς. Ως αστυνομικό προσωπικό, που καλούμαστε καθημερινά να εφαρμόζουμε τον νόμο, απαιτούμε το ίδιο να πράττει και η Πολιτεία».

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης για τις ανακοινώσεις του Γιάννη Βρούτση στο Ηράκλειο.
Συνάντηση Υπουργού Αθλητισμού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Ανακοινώθηκαν χρηματοδοτήσεις αθλητικών έργων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
