Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης για τις ανακοινώσεις του Γιάννη Βρούτση στο Ηράκλειο.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση για τα έργα που αφορούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΕΑΚΗ έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Οι ανακοινώσεις του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, που συμπίπτουν χρονικά με τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΟΦΗ, αποτελούν πολύ θετική εξέλιξη για τον αθλητικό κόσμο του Ηρακλείου. Με την κατασκευή δεύτερης πισίνας στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΗ και τη στεγανοποίηση της υφιστάμενης πισίνας, ικανοποιούνται πάγια και διαχρονικά αιτήματα των αθλητών αλλά και του συνόλου των κολυμβητικών σωματείων του Ηρακλείου.

Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, και την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας για τη συμβολή στο πρότζεκτ, ως φορέας εκτέλεσης των έργων.

Η Διοίκηση του ΕΑΚΗ έπαιξε, επίσης, καθοριστικό ρόλο στη διεκδίκηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων και θα ήθελα να τους συγχαρώ για την αμεσότητα και αποτελεσματικότητα που έδειξαν. Πολύ ευχάριστη είδηση και η επικείμενη υπογραφή της σύμβασης για την τοποθέτηση στο Στάδιο Ελευθερίας, νέου ταρτάν υψηλών προδιαγραφών με αντοχή στο χρόνο, ώστε να αποκτήσουμε ένα στάδιο το οποίο δικαίως θα χαρακτηρίζεται ως ένα από τα ομορφότερα στάδια της Ελλάδος.

Οι ουσιαστικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αθλητισμού για το Ηράκλειο αποτελούν έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος και της ευαισθησίας του για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του στο Ηράκλειο αλλά και αποτυπώνουν τη στοχοπροσήλωση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στη διατήρηση της τοπικής κοινωνικής συνοχής, στη νεολαία μας και την αύξηση της κοινωνικής αξίας στον τόπο μας.»