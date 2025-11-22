Βορίζια: Τα drones «κρύβουν» τις κρυψώνες

Τα «εμπόδια» της ΕΛ.ΑΣ. στον αφοπλισμό των Βοριζίων

Νέες παράμετροι αποκαλύπτονται στη «μάχη της ΕΛ.ΑΣ.» στην Κρήτη και στην προσπάθεια περιορισμού των βεντετών και της δράσης των τουλάχιστον 20 εγκληματικών οργανώσεων που δρουν, σύμφωνα με τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο νησί, με κύρια νέα διαπίστωση ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Αρχών Ασφαλείας που χρησιμοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες για την κατόπτευση της περιοχής,

φαίνεται να εμποδίζουν – όπως παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» – με έμμεσο τρόπο την πλήρη διαλεύκανση της φονικής συμπλοκής της 1ης Νοεμβρίου, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν και ύστερα εξαφανίστηκαν για να μην αποτελούν ενοχοποιητικό στοιχείο.

Τα στοιχεία που αναδεικνύονται στο παρασκήνιο των αστυνομικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή του Ψηλορείτη είναι εντυπωσιακά: τα τηλεκατευθυνόμενα αεροχήματα της ΕΛ.ΑΣ. λοιπόν που κατοπτεύουν μυστικά και «σαρώνουν» ανά χρονικές περιόδους τα Βορίζια και την ευρύτερη περιοχή βοηθούν

τις επίγειες δυνάμεις στον έλεγχό της λειτουργώντας αποτρεπτικά για τυχόν εκδικητικές ενέργειες, οι πτήσεις όμως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους κατοίκους της περιοχής και στέκονται εμπόδιο σε μία αναφερόμενη κίνηση «καλής θέλησης» για ενδεχόμενη παράδοση των όπλων, εφόσον – όπως οι ίδιοι οι κάτοικοι λένε – μπορεί να καταγράψουν ποιοι μπορεί να κινηθούν προς τις άγνωστες κρυψώνες στην ευρύτερη περιοχή του χωριού!

Αυτό μάλιστα μπορεί να αποτελέσει και επιβαρυντικό στοιχείο για όσους προχωρήσουν στη συγκεκριμένη κίνηση και ίσως σχετίζονται με την αρχική απόκρυψή τους. Ομως φαίνεται να υπάρχει και μία ακόμη επιφύλαξη: ότι δηλαδή σε αυτές τις κρυψώνες δεν βρίσκονται μόνο τα όπλα της φονικής συμπλοκής αλλά και πολλά ακόμη τα οποία ίσως ορισμένοι δεν επιθυμούν να καταλήξουν στα χέρια των αστυνομικών, λόγω των παράνομων δραστηριοτήτων και των συγκρούσεων στην περιοχή. Αρνούνται δηλαδή τον πλήρη αφοπλισμό τους.

Όλα φαίνεται να έχουν ξεκινήσει από τις αναφορές και τους ισχυρισμούς μελών οικογενειών ότι τα όπλα που φαίνονται και σε βίντεο να χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής δεν ήταν αυτά που προκάλεσαν τα φονικά πλήγματα στα δύο άτυχα θύματα. Και όπως γνωρίζουν «ΤΑ ΝΕΑ», αυτό κυρίως μνημονεύεται από την πλευρά του συλληφθέντος-μέλους της οικογένειας Καργάκη που φαίνεται να πυροβολεί με Καλάσνικοφ από ύψωμα στο χωριό.

Ετσι λοιπόν ως κίνηση καλής βούλησης και για να γίνει και ο απαραίτητος βαλλιστικός έλεγχος προκειμένου να αναδειχθεί – όπως υποστηρίζουν – ότι οι σφαίρες από τα εν λόγω όπλα δεν είναι αυτά που έχουν βρεθεί γύρω από τα θύματα, προτάθηκε να παραδώσουν τουλάχιστον ένα-δύο από αυτά τα κρυμμένα όπλα, με πρωτοβουλία μελών αυτών των οικογενειών και τις σχετικές παραινέσεις νομικών εκπροσώπων τους, αλλά και του έμπειρου πραγματογνώμονα πυροβόλων όπλων και συμβούλου της μιας οικογένειας Ιωάννη Τσιάμπα.

Ομως από την πλευρά εκείνων που σκόπευαν να μεταβούν στις κρυψώνες για να φέρουν τα συγκεκριμένα όπλα ορθώθηκε το «εμπόδιο» της παρακολούθησης των περιοχών από τα drones της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ» εκπρόσωποι των οικογενειών απευθύνθηκαν στους αστυνομικούς που κινούνται στην περιοχή για να υπάρξει μία… διακοπή στην επιτήρηση από τα drones, χωρίς βεβαίως να μπορεί να υπάρξει μία σχετική συμφωνία για πολλούς λόγους και με το δεδομένο ότι τα drones είναι αντικείμενο ειδικού χειρισμού κεντρικών (του λεγόμενου FBI) και όχι τοπικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα επόμενα 24ωρα θα υπάρξει σχετική «επίσημη» πρόταση στις Αρχές Ασφαλείας από εκπροσώπους (νομικοί και πραγματογνώμονες) τουλάχιστον της μιας οικογένειας, να είναι αυτοί που θα αναλάβουν να μεταβούν στις κρυψώνες, να μεταφέρουν τουλάχιστον ένα-δύο από αυτά τα Καλάσνικοφ και να τα παρουσιάσουν στις Αρχές.