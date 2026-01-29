Ένωση Γιατρών ΕΣΥ :Τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Η ανακοίνωση της Ένωσης:

“Στα ήδη τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου σε νευραλγικές κλινικές και τμήματα όπως το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, η Χειρουργική και η Παθολογική κλινική, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η Ορθοπεδική κλινική, έρχεται να προστεθεί μείζων πρόβλημα που αφορά τη λειτουργία του Αναισθησιολογικού Τμήματος.

Εδώ και δύο μήνες το Αναισθησιολογικό Τμήμα λειτουργεί με 3 μόνο αναισθησιολόγους για ολόκληρο το νομό Ρεθύμνου, μετά από συνταξιοδότηση και μετακίνηση δύο μόνιμων αναισθησιολόγων, με αποτέλεσμα οι εναπομείναντες συνάδελφοι να έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ψυχικής και σωματικής αντοχής λόγω υπερεφημέρευσης.

Κι αυτό γιατί και από τη νέα διοίκηση εφαρμόζονται οι παλιές συνταγές, να εξαναγκάζονται δηλαδή με παράνομα «εντέλλεσθε» οι συνάδελφοι σε διπλάσιο αριθμό εφημεριών από το προβλεπόμενο βάσει του νόμου, αντί να προκηρυχθούν άμεσα και να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις. Συνεχίζεται δηλαδή η ίδια τακτική της εργασιακής εξόντωσης που έχει ήδη οδηγήσει πάνω από 30 γιατρούς του νοσοκομείου σε παραίτηση τα τελευταία 3 χρόνια.

Η επισφαλής λειτουργία του αναισθησιολογικού Τμήματος, έχει ως συνέπεια όχι μόνο την αναστολή και πάλι των τακτικών χειρουργείων και του Ιατρείου Πόνου, αλλά απειλεί σοβαρά τη λειτουργία ολόκληρου του Νοσοκομείου και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η ΕΓΕΣΥΡ έχει ήδη προβεί σε καταγγελία στον εισαγγελέα σχετικά με την ασφάλεια λειτουργίας του αναισθησιολογικού τμήματος και την συνεχή καταπάτηση του νόμου περί μεγίστου χρόνου εργασίας των γιατρών.

Δεν θα επιτρέψουμε άλλο την υποβάθμιση του Νοσοκομείου μας που εναρμονίζεται με την πολιτική αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων να ενισχύσουν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της Υγείας, μειώνοντας συνεχώς τη χρηματοδότηση των Δημόσιων Δομών Υγείας.

Την πολιτική που θυσιάζει την υγεία και την ασφάλεια υγειονομικών και ασθενών, όλου του λαού, για φρεγάτες και Belharra, που μείωσε στον νέο προϋπολογισμό κατά 180 εκατομμύρια τη χρηματοδότηση της δημόσιας Υγείας για να αυξήσει πλεονάσματα και να ανταποκριθεί πρόθυμα στην πολεμική προετοιμασία.

Όσο οι δυνάμεις μας εξαντλούνται, η εργασιακή και επιστημονική μας αξιοπρέπεια κουρελιάζεται, οι ανάγκες των ασθενών μας σε υγεία και ασφάλεια απαξιώνονται, μόνη διέξοδος είναι η σύγκρουση με την πολιτική που βάζει το κέρδος πάνω από τις ζωές μας.

Απαιτούμε από το Υπουργείο Υγείας, την 7η ΥΠΕ και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να σεβαστεί τους πολίτες του Ρεθύμνου που χρόνια τώρα με τις κινητοποιήσεις τους υπερασπίζονται το Νοσοκομείο και τη Δημόσια υγεία στον τόπο τους, και να προκηρύξει άμεσα όλες τις κενές οργανικές θέσεις με ενισχυμένα κίνητρα για την πλήρη στελέχωση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου”.

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

“Το Γ.Σ της ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την 7η ΥΠΕ και τη διοίκηση του Γ.Ν.Ν. Ρεθύμνου για τις συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης των συναδέλφων του αναισθησιολογικού τμήματος, που οδηγούν σε άκρως επισφαλείς συνθήκες λειτουργίας.

Ο εξαναγκασμός των συναδέλφων με διοικητικές εντολές σε παράνομη και επικίνδυνη υπερεφημέρευση, θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και οδηγεί το αναισθησιολογικό τμήμα σε διαλυτικές καταστάσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες για την βιωσιμότητα του νοσοκομείου μας.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας, την 7η ΥΠΕ και τη διοίκηση του νοσοκομείου Ρεθύμνου να σεβαστούν την βούληση των χιλιάδων Ρεθυμνιωτών που διαδηλώνουν χρόνια τώρα για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας στον τόπο μας και να προκηρύξουν άμεσα το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων, με ενισχυμένα κίνητρα για την στελέχωση του νοσοκομείου μας”.