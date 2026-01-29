Αναζήτηση
Ρέθυμνο:Πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην 160ή Επέτειο της Αρκαδικής Εθελοθυσίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το πρωί της Πέμπτης, 29ης Ιανουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, η Ερίτιμος κ. Μαίρη Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητος Ρεθύμνης, ο Εντιμότατος κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης, και ο Πανοσιολογιώτατος

Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Παπαλεβυζάκης, Ηγουμενοσύμβουλος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου, μετέβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγιναν δεκτοί από τον Εξοχώτατο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, προς τον οποίο επέδωσαν επίσημη πρόσκληση για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις της 160ής Επετείου της Αρκαδικής Εθελοθυσίας.

Ο Εξοχώτατος κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχθηκε την πρόσκληση αυτή και ανέφερε ότι με χαρά θα παραστεί στη μεγάλη αυτή για το Ρέθυμνο και την Κρήτη Επέτειο.

Με τον κ. Πρόεδρο διεξήχθη εποικοδομητική συζήτηση για διάφορα θέματα.

Φωτογραφίες: Θεόδωρος Μανωλόπουλος, Επίσημος Φωτογράφος της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ένωση Γιατρών ΕΣΥ :Τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης του...

0
Η ανακοίνωση της Ένωσης: "Στα ήδη τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης του...

«Στάχτες» (Ashes): Από τα διεθνή φεστιβάλ στις...

0
Μετά από μια πορεία σε 15 πόλεις του κόσμου,...

Ένωση Γιατρών ΕΣΥ :Τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου
