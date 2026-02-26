Αναζήτηση
Εντοπίστηκε η Λόρα στη Γερμανία – Βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας

Η γερμανική αστυνομία εντόπισε την Λόρα η οποία είχε εξαφανιστεί στις 8 Ιανουαρίου – Οι πρώτες πληροφορίες.

Λόρα εντοπίστηκε από την γερμανική αστυνομία και έτσι μπήκε τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισής της. Η 16χρονη βρίσκεται σε δομή ανηλίκων καθώς οι γερμανικές αρχές κατάφεραν να την εντοπίσουν, ύστερα από περίπου 1,5 μήνα.

Οι ελληνικές Αρχές ενημέρωσαν την οικογένεια της και το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την επιστροφή της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει η 16χρονη είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζουμε ότι η Λόρα είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου. Έκτοτε ξεκίνησαν έρευνες στην Ελλάδα, όμως στη συνέχεια οι έρευνες επεκτάθηκαν και στη Γερμανία. Η 16χρονη πήρε το αεροπλάνο την ίδια μέρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή της και ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη.

Πριν από λίγες ημέρες υπήρξε ευρωπαϊκή εντολή έρευνας, μετά από αίτημα της ελληνικής εισαγγελίας. Ωστόσο, οι γερμανικές Αρχές έκαναν για λίγα δευτερόλεπτα άρση του τηλεφωνικού απόρρητου κι έτσι διαπίστωσαν ότι το κινητό εκπέμπει από το Βερολίνο.

Ωστόσο, παρενέβη γερμανός εισαγγελέας και ζήτησε να παύσει άμεσα η άρση, γιατί δεν προκύπτει διάπραξη ποινικού αδικήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις αρπαγής. Γι αυτό οι γερμανικές Αρχές αποφάσισαν να διακόψουν την εντολή έρευνας και να παύσουν την επισύνδεση της συσκευής.

Η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη Ελλάδας – Γερμανίας για τη Λόρα

Ωστόσο, οι δικαστικές Αρχές της Ελλάδας διαβίβασαν έγγραφα προς τις γερμανικές Αρχές που να στοιχειοθετούν ότι ο κίνδυνος αρπαγής είναι υπαρκτός.

Τη Δευτέρα αναμένεται να υπάρξει τηλεδιάσκεψη μεταξύ των γερμανικών και ελληνικών Αρχών για την υπόθεση της 16χρονης.

