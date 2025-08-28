ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Δάμωνος του Ιερομάρτυρα και του Δίκαιου Εζεκία του Βασιλιά

Σήμερα 28 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025, έχουν γιορτή οι:

Δάμων, Δάμωνας
Ο Βασιλιάς Εζεκίας ο Δίκαιος
Ο Εζεκίας ήταν ο 13ος βασιλιάς του ανεξάρτητου Βασιλείου της Ιουδαίας, και ένας από τους σημαντικότερους βασιλείς του. Ήταν γιος του Άχαζ. Έγινε βασιλιάς στην ηλικία των 25 και εκτιμάται ότι βασίλεψε από το 715 ή 716 μέχρι το 686 π.Χ. Ήταν ο πατέρας του Μανασσή.

Θεωρείται πως ήταν σοφός και ευσεβής βασιλιάς, ενώ ήταν σύγχρονος του προφήτη Ησαΐα. Ακολουθώντας τις συμβουλές του προφήτη, καταπολέμησε την ειδωλολατρία και επανέφερε την λατρεία του Γιαχβέ και τον νόμο του Μωυσή.

Βοήθησε επίσης στην ανάπτυξη της γεωργίας, οχύρωσε την Ιερουσαλήμ και κατασκεύασε υπόγεια σήραγγα τροφοδοσίας της πόλης με νερό.

Γενικότερα κατά την βασιλεία του ανεγέρθηκαν πολλά κοινωφελή έργα, ενώ πέτυχε να εκδιώξει από τη χώρα του τους Ασσύριους κατακτητές, που τον είχαν πολιορκήσει προηγουμένως στην Ιερουσαλήμ

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
