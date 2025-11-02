Εορτολόγιο Κυριακή 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη των Αγίων Ακινδύνων των Μαρτύρων και των Αγίων τριών Μαρτύρων στο Αγρίνιο.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ακίνδυνος, Ακίνδυνη.

Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη.

Αφθόνιος, Αφθονία.

Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρα.

Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία.

Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων

Η μνήμη των Αγίων μαρτύρων Ακίνδυνου, Αφθόνιου, Πηγάσιου, Ελπιδηφόρου και Ανεμπόδιστου εορτάζεται στις 2 Νοεμβρίου. Κατάγονταν από την Περσία και έζησαν τον 4ο αι.

Οι πέντε μάρτυρες ήταν αξιωματούχοι του Πέρση βασιλιά Σαπώρ του Β΄. Ο Πέρσης βασιλιάς δίωκε τους χριστιανούς και όταν οι Ακίνδυνος, Πηγάσιος και Ανεμπόδιστος, ομολόγησαν την πίστη τους στο Θεό αμέσως συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του βασιλιά. Ο Σαπώρ διέταξε αμέσως να τους βασανίσουν.

Ο Αφθόνιος, ένας από τους στρατιώτες που τους βασάνιζε, βλέποντας τους, άλλαξε κι αυτός την πίστη του και πίστεψε στο Θεό. Ο Σαπώρ μάταια με δώρα και υποσχέσεις προσπάθησε να τον επαναφέρει και τότε διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Οι τρεις Άγιοι μάλιστα τον ενθάρρυναν να υπομείνει το μαρτύριο του.

Μετά το θάνατο του Αφθόνιου συνεχίστηκε ο βασανισμός τους χωρίς όμως να κλονιστεί καθόλου η πίστη τους. Τότε ο Σαπώρ τους έβαλε στην φυλακή και ζήτησε τη βοήθεια των ανώτατων αρχόντων για να τους εξοντώσει. Δύο απ’ αυτούς, ο Ελπιδηφόρος που ήταν κρυπτοχριστιανός και ο Φιλόλογος, εξύβρισαν το βασιλιά για την ασπλαχνία και την σκληρότητά του με αποτέλεσμα να οδηγηθούν κι αυτοί στο θάνατο.

Το τέλος των τριών Αγίων ήρθε στις 2 Νοεμβρίου το 330μ.Χ. όταν ο βασιλιάς διέταξε να τους ρίξουν μέσα σε κάμινο, όπου τους ακολούθησαν και άλλοι 28 στρατιώτες.