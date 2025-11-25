Επανάσταση στο ΕΣΥ: Η τεχνητή νοημοσύνη θα καθοδηγεί τους πολίτες πριν φτάσουν στα επείγοντα

Από το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους έναν ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης μέσω του 1566, ικανό να κλείνει ραντεβού και να κατευθύνει τους ασθενείς ανάλογα με τα συμπτώματά τους.
Ένας ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης για κάθε πολίτη που θα καλεί στο 1566 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Ο ψηφιακός βοηθός θα μπορεί να προγραμματίζει ραντεβού πολύ πιο γρήγορα και με συγκεκριμένο γιατρό νοσοκομείου που επιθυμεί ο πολίτης, κάτι που σήμερα δεν είναι εφικτό. Κυρίως θα μπορεί, βάσει πρωτοκόλλων της τεχνητής νοημοσύνης, να συμβουλεύει έναν πολίτη ανάλογα με τα συμπτώματά του εάν θα πρέπει να καλέσει τον γιατρό του, να μεταβεί σε Κέντρο Υγείας ή να πάει στο νοσοκομείο.
«Δεν πρόκειται η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους γιατρούς. Σε καμία απολύτως περίπτωση», τόνισε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης κατά την παρουσίαση της πρώτης εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης για τις υπηρεσίες του ΕΣΥ. Και συνέχισε λέγοντας ότι «το μόνο που προσδοκούμε να κάνουμε με συστήματα σαν και αυτά που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι να έχουμε καλύτερη διαχείριση των ασθενών, ως προς τη ροή τους προς τα νοσοκομεία. Να μειώσουμε ενδεχομένως την πίεση στα Επείγοντα και να αφήσουμε τους γιατρούς να ασχολούνται με περισσότερο χρόνο και άνεση με τα πραγματικά σοβαρά περιστατικά που πρέπει να τους απασχολούν».
Την είσοδο του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα υγείας έχει αναλάβει η αμερικανική εταιρεία Sword Health, «η μεγαλύτερη εταιρεία σήμερα για παροχές υπηρεσιών υγείας με τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο», όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, η οποία έχει ήδη συνεργασία με διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για υπηρεσίες υγείας και με το NHS του Ηνωμένου Βασιλείου. Οπως πάντως τόνισε ο υπουργός Υγείας, για το συγκεκριμένο έργο θα υπάρχει συνεργασία με ιατρικές ομάδες. «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα έχει την ευθύνη να αξιολογήσει τις προτάσεις και τις εφαρμογές ως προς την αποδοτικότητα και την ασφάλεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε εφαρμογή των πρωτοκόλλων που παράγει η Sword Health για τη βοήθεια των ασθενών, θα αξιολογηθούν από ιατρικές οργανώσεις και τους Ιατρικούς Συλλόγους», επισήμανε ο υπουργός.
Η παρουσίαση του έργου έγινε χθες στο υπ. Υγείας από τον υπουργό, τον Βιργκίλιο Μπέντο, ιδρυτή και CEO της αμερικανικής εταιρείας Sword Health, και τον Εντ Μπάκλεϊ, γενικό διευθυντή της Sword Intelligence, παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο υπουργός, αφού τους καλωσόρισε στο υπουργείο, τόνισε: «Η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας φαίνεται ότι θα είναι από τα πεδία στα οποία θα έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή. Και η κυβέρνησή μας, σύμφωνα με το όραμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η Ελλάδα να μην είναι από τις τελευταίες, αλλά από τις πρώτες χώρες. Ζητήσαμε λοιπόν από τη Sword Health να είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που θα μπορέσει να εισάγει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητα του ΕΣΥ. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια μεγάλη στρατηγική συνεργασία στην υγεία, ώστε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες γρηγορότερα από όλους τους άλλους στην Ευρώπη για να πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους δικούς μας ασθενείς».