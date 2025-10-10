Επανάσταση από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Έλαιο κάνναβης στη μάχη με τον χρόνιο πόνο (vid)

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, η λειτουργία του Ιατρείου Πόνου και της αναισθησιολογικής κλινικής έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Ξεκίνησε ήδη η συνταγογράφηση ελαίου κάνναβης για ασθενείς με χρόνιο πόνο, καρκίνο ή πολλαπλή σκλήρυνση, ενώ εφαρμόζεται νέα τεχνική αναλγησίας με υπερηχογράφημα σε καισαρικές τομές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επεμβατικές θεραπείες και σχεδιάζονται νέες μέθοδοι, κι όλα αυτά, σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο που αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.
Η αναισθησιολογική κλινική του νοσοκομείου ρεθύμνου βάζει τη δημόσια υγεία στην πρώτη γραμμή ξεκινώντας τη συνταγογράφηση ελαίου κάνναβης. Πρόκειται για ένα θεραπευτικό εργαλείο που περίμεναν καιρό γιατροί και ασθενείς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως καρκίνος, πολλαπλή σκλήρυνση, ανορεξία, ή παρενέργειες χημειοθεραπείας. Το σκεύασμα δεν είναι εθιστικό και η χορήγησή του γίνεται με εύκολο και γρήγορο τρόπο, πάντα υπό ιατρική συνταγή.
Παράλληλα, πλέον εφαρμόζεται υπερηχοκατευθυνόμενη αναλγησία στις καισαρικές, εξασφαλίζοντας ανακούφιση έως και 48 ώρες μετά τον τοκετό, ενώ τη μέθοδο μαθαίνουν ακόμη και οι πιο νέοι ειδικευόμενοι, κάτι που δεν γίνεται πουθενά αλλού στην Κρήτη.
Ασθενείς με χρόνιο πόνο και συγγενείς τους έχουν δει τη ζωή τους να αλλάξει ριζικά μετά από τις επισκέψεις τους στο ιατρείο πονου του ιδρύματος.
Το Ιατρείο Πόνου λειτουργεί πλέον σταθερά κάθε Τετάρτη και επεμβατικά δύο φορές τον μήνα, με νέες τεχνικές ήδη στα σκαριά: ραδιοσυχνότητες, υαλουρονικό και σύγχρονη ανακούφιση πόνου στις αρθρώσεις.
Δείτε το βίντεο:
