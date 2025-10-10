ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟΥΓΕΙΑ

Επανάσταση από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Έλαιο κάνναβης στη μάχη με τον χρόνιο πόνο (vid)

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, η λειτουργία του Ιατρείου Πόνου και της αναισθησιολογικής κλινικής έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Ξεκίνησε ήδη η συνταγογράφηση ελαίου κάνναβης για ασθενείς με χρόνιο πόνο, καρκίνο ή πολλαπλή σκλήρυνση, ενώ εφαρμόζεται νέα τεχνική αναλγησίας με υπερηχογράφημα σε καισαρικές τομές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επεμβατικές θεραπείες και σχεδιάζονται νέες μέθοδοι, κι όλα αυτά, σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο που αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Η αναισθησιολογική κλινική του νοσοκομείου ρεθύμνου βάζει τη δημόσια υγεία στην πρώτη γραμμή ξεκινώντας τη συνταγογράφηση ελαίου κάνναβης. Πρόκειται για ένα θεραπευτικό εργαλείο που περίμεναν καιρό γιατροί και ασθενείς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως καρκίνος, πολλαπλή σκλήρυνση, ανορεξία, ή παρενέργειες χημειοθεραπείας. Το σκεύασμα δεν είναι εθιστικό και η χορήγησή του γίνεται με εύκολο και γρήγορο τρόπο, πάντα υπό ιατρική συνταγή.

Παράλληλα, πλέον εφαρμόζεται υπερηχοκατευθυνόμενη αναλγησία στις καισαρικές, εξασφαλίζοντας ανακούφιση έως και 48 ώρες μετά τον τοκετό, ενώ τη μέθοδο μαθαίνουν ακόμη και οι πιο νέοι ειδικευόμενοι, κάτι που δεν γίνεται πουθενά αλλού στην Κρήτη.

Ασθενείς με χρόνιο πόνο και συγγενείς τους έχουν δει τη ζωή τους να αλλάξει ριζικά μετά από τις επισκέψεις τους στο ιατρείο πονου του ιδρύματος.

Το Ιατρείο Πόνου λειτουργεί πλέον σταθερά κάθε Τετάρτη και επεμβατικά δύο φορές τον μήνα, με νέες τεχνικές ήδη στα σκαριά: ραδιοσυχνότητες, υαλουρονικό και σύγχρονη ανακούφιση πόνου στις αρθρώσεις.

Δείτε το βίντεο:

 

ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σε δίκη διευθυντής και γιατροί για κίνδυνο...

0
Παραπέμπονται τέσσερις γιατροί για έκθεση ασθενών σε κίνδυνο. Αντιμέτωποι με...

Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από...

0
Οι ελεγχόμενοι κτηνοτρόφοι στην περιοχή των Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης...

Σε δίκη διευθυντής και γιατροί για κίνδυνο...

0
Παραπέμπονται τέσσερις γιατροί για έκθεση ασθενών σε κίνδυνο. Αντιμέτωποι με...

Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από...

0
Οι ελεγχόμενοι κτηνοτρόφοι στην περιοχή των Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Προστατευόμενο τοπίο 271 στρέμματα η Μονή Απεζανών
Επόμενο άρθρο
Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Βρίσκομαι σε σοκ, δήλωσε μετά την ανακοίνωση για το Νόμπελ Ειρήνης

ΠΚ team ΠΚ team -
Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας. Δεν...

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινούν οι πληρωμές από την ερχόμενη εβδομάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Στόχος η πλήρης διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας...

Σε δίκη διευθυντής και γιατροί για κίνδυνο ζωής ασθενών με ληγμένα φίλτρα στα Χανιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Παραπέμπονται τέσσερις γιατροί για έκθεση ασθενών σε κίνδυνο. Αντιμέτωποι με...

Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι ελεγχόμενοι κτηνοτρόφοι στην περιοχή των Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST