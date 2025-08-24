Επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 Χρόνια του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνης σας προσκαλεί στις επετειακές εκδηλώσεις που διοργανώνει με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών από τη λειτουργία του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου την Δευτέρα 1 και την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό σε όλες τις εκδηλώσεις.
