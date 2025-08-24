Χανιά:Σύλληψη ατόμων για κλοπή σε επιχείρηση

Σύλληψη -2- αλλοδαπών για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Συνελήφθησαν χθες (23.08.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά δύο αλλοδαποί ηλικίας 23 και 24 ετών κατηγορούμενοι για κλοπή και φθορές.

Ειδικότερα, χθες (23.08.2025) τα ξημερώματα οι δύο αλλοδαποί προκαλώντας φθορές στην είσοδο επιχείρησης ιδιοκτησίας ημεδαπού αφαίρεσαν οινοπνευματώδη ποτά και διάφορα αντικείμενα συνολικής χρηματικής αξίας 700 ευρώ.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.