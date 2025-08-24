ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σύλληψη ατόμων για κλοπή σε επιχείρηση

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη -2- αλλοδαπών για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Συνελήφθησαν χθες (23.08.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά δύο αλλοδαποί ηλικίας 23 και 24 ετών κατηγορούμενοι για κλοπή και φθορές.

Ειδικότερα, χθες (23.08.2025) τα ξημερώματα οι δύο αλλοδαποί προκαλώντας φθορές στην είσοδο επιχείρησης ιδιοκτησίας ημεδαπού αφαίρεσαν οινοπνευματώδη ποτά και διάφορα αντικείμενα συνολικής χρηματικής αξίας 700 ευρώ.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Στο πλευρό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου...

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και αρχαία...

0
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων...

Ηράκλειο:Στο πλευρό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου...

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και αρχαία...

0
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 Χρόνια του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο : Είχε στην κατοχή του συσκευασίες με κοκαΐνη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Στο πλευρό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου για την προστασία του μοναδικού αρχαιολογικού ευρήματος στο λόφο Παπούρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου...

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και αρχαία νομίσματα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων...

Δήμος Ηρακλείου:Η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καλησπέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Σημαντικές οι εξελίξεις σε...

Ηράκλειο : Είχε στην κατοχή του συσκευασίες με κοκαΐνη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST