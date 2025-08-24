ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο : Είχε στην κατοχή του συσκευασίες με κοκαΐνη

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων

Συνελήφθη χθες (23.08.2025) τα ξημερώματα στο Ηράκλειο, 21χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ημεδαπό ο οποίος επέβαινε σε όχημα κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -17- συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 7,2 γραμμάρια κοκαΐνης και κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6,49 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, τεμάχια από δισκία (11,6) γραμμαρίων δύο κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

