Δήμος Ηρακλείου:Η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλησπέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Σημαντικές οι εξελίξεις σε διάφορα θέματα του Δήμου μας και τον Αύγουστο. Ας διατρέξουμε μαζί τις κυριότερες των τελευταίων ημερών:

🔘Επαναλειτουργεί το εργοστάσιο ανακύκλωσης, συνεχίζεται η επιχείρηση καθαρισμού στο Ηράκλειο, ξεκίνησε ο Διεθνής Διαγωνισμός για την καθαριότητα

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης 20/8, όλα τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, με την ενίσχυση και άλλων Υπηρεσιών, εργάζονται για την απομάκρυνση των ογκωδών, των πράσινων και των άλλων απορριμμάτων από διάφορες περιοχές του Δήμου μας.

Η μεγάλη αυτή επιχείρηση σχεδιάστηκε ώστε να συγχρονισθεί ακριβώς με την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου (το οποίο παρέμενε κλειστό από τις 29/7 εξαιτίας μηχανικής βλάβης, όπως είχε ανακοινώσει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). Στόχος μας παραμένει η ομαλοποίηση της αποκομιδής, με την πλήρη εκτέλεση των δρομολογίων, στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρχανών–Αστερουσίων για την ενίσχυση με ένα απορριμματοφόρο που μας παρείχε.

Όπως έχουμε δεσμευτεί, κάνουμε τα πάντα για να ανατάξουμε τις συνέπειες μιας στρεβλής κατάστασης στην καθαριότητα, που συντηρήθηκε επί μακρόν με ημίμετρα. Η λύση της επιλογής εξωτερικού συνεργάτη για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας δρομολογήθηκε και η προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18/8.

Μέχρι να μεταβούμε στη νέα συνθήκη, ενισχύουμε την απομάκρυνση των ογκωδών και την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη, τους Αντιδημάρχους Καθημερινότητας Γιώργο Καραντινό, Τεχνικών Υποδομών Γιώργο Σισαμάκη, Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη και Οικονομικών Γιώργο Αγριμανάκη, τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη καθώς και το σύνολο του προσωπικού των Υπηρεσιών μας που έχουν ριχθεί σε αυτή τη μάχη. Μια μάχη από την οποία θα βγούμε νικητές. Μαζί.

🔘Το δεύτερο Φεστιβάλ των Τειχών είναι γεγονός!

Για δώδεκα ημέρες, από τις 30 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, ερχόμαστε με ακόμη περισσότερες εκδηλώσεις στα Ενετικά Τείχη, σε ακόμα περισσότερα σημεία τους που έμεναν έως τώρα απρόσιτα.

Το φετινό Φεστιβάλ έχει, επίσης, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Σηματοδοτεί τη στρατηγική σύμπραξη με το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς πραγματοποιείται με την έναρξη της παραχώρησης της χρήσης των Ενετικών Τειχών στον Δήμο Ηρακλείου και την ενεργοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της ενετικής οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου.

Εντάσσεται, έτσι, σε μια σειρά δράσεων, έργων και παρεμβάσεων με στόχο τα Ενετικά Τείχη να γίνουν κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της πόλης μας, των κατοίκων της και των επισκεπτών της. Και γι’ αυτή την εξέλιξη, γι’ αυτή τη συστηματική βοήθεια που εξασφαλίστηκε από το Υπουργείο, οφείλεται ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Κάτι ακόμα σημαντικό, είναι ότι το Φεστιβάλ των Τειχών το συνδημιουργούμε. Το 2024, ζητήσαμε τη γνώμη και τις ιδέες σας. Ζητήσαμε να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας. Και ανταποκριθήκατε. Καταθέσατε ενδιαφέρουσες προτάσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήσαμε και ορισμένες από αυτές, θα τις δείτε να υλοποιούνται. Γι’ αυτό θέλουμε και φέτος ν’ ακούσουμε την εμπειρία σας. Επειδή η γνώμη σας πάντα μετράει.

Απευθύνοντας και εδώ ευχαριστίες για την προσπάθεια στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και σε όλους τους συνεργάτες μας από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που εργάστηκαν για αυτόν τον θεσμό, στους καλλιτέχνες, στους εθελοντές και στους χορηγούς του Φεστιβάλ, σας προσκαλώ να το απολαύσουμε και να το ευχαριστηθούμε μαζί. Περισσότερες από 40 εκδηλώσεις, μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, ιστορίας, αστροπαρατήρησης, εκθέσεων, καλλιτεχνικών και άλλων δρώμενων, στο μοναδικό, φυσικό περιβάλλον των Ενετικών τειχών της πόλης μας, μας περιμένουν.

🔘Ένα βήμα πιο κοντά η ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης

Με την ομόφωνη έγκριση της εισήγησής μας από τη Δημοτική Επιτροπή, προχωράει η δημοπράτηση της μελέτης της Β’ φάσης του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης.

Όπως τονίσαμε στις τοποθετήσεις μας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, η σπουδαιότητα αυτού του σύγχρονου και λειτουργικού αθλητικού κέντρου είναι αδιαμφισβήτητη και τα οφέλη για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής είναι πολλά και σημαντικά.

Στη Β’ φάση του έργου περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση των υποδομών οι οποίες θα εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης, με την κατασκευή δυο βιοκλιματικών κτιρίων που θα περιλαμβάνουν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αποδυτήρια, κυλικείο, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες και γραφεία.

Σας θυμίζω ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η Α’ φάση του έργου, η οποία περιλάμβανε την κατασκευή ενός γηπέδου μπάσκετ και ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5 με συνθετικό χλοοτάπητα, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και δημιουργία των απαραίτητων υποδομών ηλεκτροφωτισμού, καθώς και δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησα με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μανόλη Γραφάκο, τους Αντιδημάρχους Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη και τον Ειδικό Σύμβουλο του ΕΣΔΑΚ Ζαχαρία Καλογεράκη, για τη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Επεξεργασίας Αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)».

• Την επιχείρηση – σκούπα της Δημοτικής Αστυνομίας για την απομάκρυνση αντικειμένων που χρησιμοποιούνται παράνομα για να εμποδίσουν τη στάθμευση σε διάφορες οδούς και πεζοδρόμια του Ηρακλείου.

• Εργασίες καθαρισμού πλατειών, δρόμων και πεζοδρόμων από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου.

• Τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η ΔΕΥΑΗ μια βλάβη σε γεώτρηση στην περιοχή των Κάτω Ασιτών.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!