Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και αρχαία νομίσματα

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -6- όπλα, φυσίγγια και ξιφολόγχη

Συνελήφθησαν χθες (23.07.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς τρεις ημεδαποί ηλικίας 28, 31 και 58 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα χθες (23.08.2025) το πρωί από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών κατά την διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -5- κυνηγετικά όπλα για τα οποία δεν τηρούνταν οι όροι ασφαλούς φύλαξης,
• αεροβόλο όπλο
• -39- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
• ξιφολόγχη,
• αρχαία νομίσματα
• -2- μαχαίρια

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

