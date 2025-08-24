ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Στο πλευρό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου για την προστασία του μοναδικού αρχαιολογικού ευρήματος στο λόφο Παπούρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Μενελάου Μποκέα, εξέφρασε τη στήριξή του στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την προστασία του μοναδικού αρχαιολογικού ευρήματος στον λόφο Παπούρα.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου κατά την 22η Συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, εκφράζει την στήριξή του στην προστασία του μοναδικού ευρήματος στον αρχαιολογικό χώρο του λόφου Παπούρα που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και συγκεκριμένα:

• Να μην επιτραπεί η ανέγερση οποιασδήποτε σύγχρονης κατασκευής στο λόφο Παπούρα.
• Την αναζήτηση εναλλακτικής θέσης εγκατάστασης συστημάτων αεροναυτιλίας, μακριά από το μνημείο.
• Την ολοκλήρωση της ανασκαφής και της αρχαιολογικής διερεύνησης περιβάλλοντος χώρου, ώστε να κηρυχθεί και να αναδειχθεί ως επισκέψιμος χώρος.

• Την κήρυξη του λόφου της Παπούρας ως αρχαιολογικού χώρου μείζονος σημασίας.
• Να μην προχωρήσουν οι εργασίες στο Λόφο Παπούρα, πριν τις οριστικές αποφάσεις.

