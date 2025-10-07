Η επέτειος εγκαινίων του Ι.Ν. του Αγίου Λουκά

Το πρωί του Σαββάτου, 4ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, που τελέσθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ιατρού, στην οικία των ιατρών κ. Εμμανουήλ και Άννας Ραπτάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 9 ετών από του Εγκαινιασμού του εν λόγω Ιερού Ναού, που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2016 από τον τότε Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, νυν δε Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κ. Ευγένιο.
Την Θεία Λειτουργία τέλεσαν ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Λέανδρος Σταματάκης από την Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας και ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Σακελλαρίδης, Εφημέριος της Ενορίας Άδελε, συμπροσευχομένων των Πανοσιολ. Αρχιμανδριτών Ευφραίμ Μανουσάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρσανίου, και Τιμοθέου Παναγιωτάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βωσάκου, καθώς και άλλων κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.
Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του εορτασμού του γεγονότος αυτού, καθώς και στη διαρκή παρουσία του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ιατρού, στο Ρέθυμνο με την ευεργετική θαυματουργική του δράση σε όλους όσοι τον επικαλούνται από καρδιάς, ευχαριστώντας θερμά την οικογένεια Ραπτάκη, το Μανώλη, την Άννα και τον καλό τους υιό, για την προσφορά τους στην Τοπική μας Εκκλησία και στο Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ».
Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Λέανδρος Σταματάκης, ενώ, στο τέλος, ο οικοδεσπότης κ. Εμμανουήλ Ραπτάκης εξέφρασε τη συγκίνηση και τις ευχαριστίες του στον Θεό, τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και τους πολυπληθείς προσκυνητές, που κάθε χρόνο τιμούν την επέτειο αυτή.
Ακολούθησε πλούσια πανηγυρική τράπεζα προς όλους, στην οικία Ραπτάκη.
ΠΗΓΗ: GOODNET