ΚΡΗΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΡΕΘΥΜΝΟ

Σοβαρή ρύπανση του Γεροποτάμου από εκροή λυμάτων στην περιοχή Γαράζου Μυλοποτάμου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Γαράζου, στον Δήμο Μυλοποτάμου, όπου παρατηρείται έντονη ρύπανση στην κοίτη του Γεροποτάμου.

Η ρύπανση εντοπίζεται στο ύψος της περιοχής Κάτω Βρύση και οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε εκροή λυμάτων μέσα στην κοίτη του ποταμού. Τα λύματα ρέουν στο –κατά τα άλλα– ξηρό ποτάμι και παραμένουν στάσιμα, προκαλώντας έντονη δυσοσμία που γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή.

Το φαινόμενο προκαλεί ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους τοπικούς φορείς, καθώς γύρω από το σημείο της εκροής υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και χώροι ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στην περιοχή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το διατηρητέο υδραγωγείο της Κάτω Βρύσης, η τρίτοξη πέτρινη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού, ένα παραδοσιακό καλντερίμι και το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σημείο ρύπανσης βρίσκονται οι γεωτρήσεις που υδρεύουν τον οικισμό του Γαράζου, γεγονός που εντείνει τους φόβους για πιθανή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό της πηγής εκροής και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, προκειμένου να προστατευθεί τόσο το φυσικό οικοσύστημα όσο και η δημόσια υγεία.

 

ΠΗΓΗ: GOODNET

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το Ρέθυμνο αγκάλιασε με ενθουσιασμό τα μαθήματα...

0
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στην...

Η επέτειος εγκαινίων του Ι.Ν. του Αγίου...

0
Το πρωί του Σαββάτου, 4ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος...

Το Ρέθυμνο αγκάλιασε με ενθουσιασμό τα μαθήματα...

0
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στην...

Η επέτειος εγκαινίων του Ι.Ν. του Αγίου...

0
Το πρωί του Σαββάτου, 4ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επιτυχημένη η δράση «Βιβλίο στο κατώφλι σου» στο δήμο Μυλοποτάμου
Επόμενο άρθρο
Η επέτειος εγκαινίων του Ι.Ν. του Αγίου Λουκά
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το Ρέθυμνο αγκάλιασε με ενθουσιασμό τα μαθήματα γιόγκα στον Κήπο

ΠΚ team ΠΚ team -
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στην...

Η επέτειος εγκαινίων του Ι.Ν. του Αγίου Λουκά

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πρωί του Σαββάτου, 4ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος...

Σταματά την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

ΠΚ team ΠΚ team -
«Το φως νίκησε το σκοτάδι». Δικαιωμένος για τον πολυήμερο αγώνα...

Επιτυχημένη η δράση «Βιβλίο στο κατώφλι σου» στο δήμο Μυλοποτάμου

ΠΚ team ΠΚ team -
Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου συναντήθηκαν στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST