Σοβαρή ρύπανση του Γεροποτάμου από εκροή λυμάτων στην περιοχή Γαράζου Μυλοποτάμου

Σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Γαράζου, στον Δήμο Μυλοποτάμου, όπου παρατηρείται έντονη ρύπανση στην κοίτη του Γεροποτάμου.
Η ρύπανση εντοπίζεται στο ύψος της περιοχής Κάτω Βρύση και οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε εκροή λυμάτων μέσα στην κοίτη του ποταμού. Τα λύματα ρέουν στο –κατά τα άλλα– ξηρό ποτάμι και παραμένουν στάσιμα, προκαλώντας έντονη δυσοσμία που γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή.
Το φαινόμενο προκαλεί ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους τοπικούς φορείς, καθώς γύρω από το σημείο της εκροής υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και χώροι ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στην περιοχή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το διατηρητέο υδραγωγείο της Κάτω Βρύσης, η τρίτοξη πέτρινη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού, ένα παραδοσιακό καλντερίμι και το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου.
Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σημείο ρύπανσης βρίσκονται οι γεωτρήσεις που υδρεύουν τον οικισμό του Γαράζου, γεγονός που εντείνει τους φόβους για πιθανή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.
Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό της πηγής εκροής και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, προκειμένου να προστατευθεί τόσο το φυσικό οικοσύστημα όσο και η δημόσια υγεία.
ΠΗΓΗ: GOODNET