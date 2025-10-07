ΒΙΒΛΙΟΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Επιτυχημένη η δράση «Βιβλίο στο κατώφλι σου» στο δήμο Μυλοποτάμου

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου συναντήθηκαν στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου ο Πρόεδρός της Καθ. Κ. Σπανουδάκης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού κ. Ζαχαρίας Λαδιανός, και η ειδική σύμβουλος Δημάρχου του Δ. Μυλοποτάμου κ. Ειρήνη Κουτάντου.

Μετά την επιτυχημένη εμπειρία των θερινών δραστηριοτήτων της Δ.Κ.Β.Ρ. στο Δ. Μυλοποτάμου με το πρόγραμμα «Βιβλίο στο κατώφλι σου» και το θερινό σχολείο, η συζήτηση περιεστράφη γύρω από την εμπέδωση και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στην περιοχή του Δ. Μυλοποτάμου σε συνεργασία με το Δήμο, φορείς της εκπαίδευσης και πολιτιστικούς συλλόγους προς όφελος των δημοτών και του κοινωνικού συνόλου. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους με σκοπό τη σύναψη και εφαρμογή Συμφώνου Συνεργασίας στο εγγύς μέλλον.

 

Το Ρέθυμνο αγκάλιασε με ενθουσιασμό τα μαθήματα...

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στην...

Η επέτειος εγκαινίων του Ι.Ν. του Αγίου...

Το πρωί του Σαββάτου, 4ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος...

Το Ρέθυμνο αγκάλιασε με ενθουσιασμό τα μαθήματα...

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στην...

Η επέτειος εγκαινίων του Ι.Ν. του Αγίου...

Το πρωί του Σαββάτου, 4ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος...
Το Ρέθυμνο αγκάλιασε με ενθουσιασμό τα μαθήματα γιόγκα στον Κήπο

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στην...

Η επέτειος εγκαινίων του Ι.Ν. του Αγίου Λουκά

Το πρωί του Σαββάτου, 4ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος...

Σταματά την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

«Το φως νίκησε το σκοτάδι». Δικαιωμένος για τον πολυήμερο αγώνα...

Σοβαρή ρύπανση του Γεροποτάμου από εκροή λυμάτων στην περιοχή Γαράζου Μυλοποτάμου

Σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες στην...

