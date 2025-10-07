Πρόστιμο 750 ευρώ για παράνομη καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε πολίτη στο Μέρωνα

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 750 ευρώ επιβλήθηκε σε συμπολίτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου για παράνομη καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική έκταση του Μέρωνα, όπου ο παραβάτης εντοπίστηκε να προβαίνει σε καύση χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη πυρκαγιών στην ύπαιθρο.
Θυμίζουμε ότι η καύση αγροτικών υπολειμμάτων απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται μετά από σχετική άδεια και τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.
ΠΗΓΗ: GOODNET