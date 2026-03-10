Επιδοτήσεις για αιγοπρόβατα: Υποχρεωτική η τοποθέτηση ενδοστομαχικού βόλου από εφέτος

Από εφέτος, για πρώτη φορά, η επιδότηση για τα αιγοπρόβατα θα προϋποθέτει την τοποθέτηση ενδοστομαχικού βόλου, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μόνο τα αιγοπρόβατα που φέρουν βόλους θα είναι επιλέξιμα για επιδότηση μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Αυτή η προϋπόθεση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόκειται να ενσωματωθεί σύντομα στην εθνική νομοθεσία. Το προσεχές διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις, οδηγίες και η σχετική νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή του μέτρου.