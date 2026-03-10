Αναζήτηση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Επιδοτήσεις για αιγοπρόβατα: Υποχρεωτική η τοποθέτηση ενδοστομαχικού βόλου από εφέτος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από εφέτος, για πρώτη φορά, η επιδότηση για τα αιγοπρόβατα θα προϋποθέτει την τοποθέτηση ενδοστομαχικού βόλου, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μόνο τα αιγοπρόβατα που φέρουν βόλους θα είναι επιλέξιμα για επιδότηση μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Αυτή η προϋπόθεση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόκειται να ενσωματωθεί σύντομα στην εθνική νομοθεσία. Το προσεχές διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις, οδηγίες και η σχετική νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή του μέτρου.https://www.amna.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το “ντου” για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έβγαλε όπλα!

0
Η υπόθεση συνεχίζεται να διερευνάται για την εμπλοκή ΚΥΔ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων και...

0
Έρευνες σε τρία Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), αλλά και...

Το “ντου” για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έβγαλε όπλα!

0
Η υπόθεση συνεχίζεται να διερευνάται για την εμπλοκή ΚΥΔ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων και...

0
Έρευνες σε τρία Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), αλλά και...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το “ντου” για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έβγαλε όπλα!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST