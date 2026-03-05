Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το “ντου” για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έβγαλε όπλα!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η υπόθεση συνεχίζεται να διερευνάται για την εμπλοκή ΚΥΔ στην Κρήτη.

Έρευνα σε τρία Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων και στα γραφεία και σπίτια δύο λογιστών, στο πλαίσιο της ανοιχτής προκαταρκτικής εξέτασης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ κατάσχεσαν υπολογιστές, άλλα ψηφιακά μέσα, φακέλους και έγγραφα, τόσο από τα ΚΥΔ, όσο και τα λογιστικά γραφεία και τα σπίτια των δύο λογιστών, οι οποίοι συνελήφθησαν, όχι όμως για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η ΕΛΑΣ για τις δύο συλλήψεις, μετά από τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δύο ανδρών, ηλικίας 59 και 48 ετών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στην οικία του 48χρονου, 3.349 κροτίδες, που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φωτοβολίδων και 5.000 ευρώ από την εμπορία αυτών, ενώ στην οικία του 59χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, περίστροφο και 40 φυσίγγια. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα πειστήρια που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν για εξέταση -κατά περίπτωση- σε πυροτεχνουργό, οπλουργό, καθώς και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Παράλληλα, όλα τα κατασχεθέντα στο πλαίσιο της προκαταρκτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ερευνηθούν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν στοιχεία για εμπλοκή άλλων προσώπων στην υπόθεση.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη φυλακή – Είχε καταδικαστεί...

0
Τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν την περασμένη Δευτέρα. Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής...

Το Μουσείο Τσιτσάνη διεκδικεί το βραβείο για...

0
Το βίντεο συντίθεται από μουσική του Τσιτσάνη, από αφήγηση...

Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη φυλακή – Είχε καταδικαστεί...

0
Τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν την περασμένη Δευτέρα. Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής...

Το Μουσείο Τσιτσάνη διεκδικεί το βραβείο για...

0
Το βίντεο συντίθεται από μουσική του Τσιτσάνη, από αφήγηση...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κωστής Χατζηδάκης: Τα τρομολαγνικά σενάρια βλάπτουν την ίδια την κοινωνία
Επόμενο άρθρο
Ανησυχία για παράνομες σφαγές ενόψει Πάσχα
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι ΗΠΑ στρέφονται στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσουν τα drones του Ιράν

ΠΚ team ΠΚ team -
Και κάπως έτσι αντιστρέφονται οι ρόλοι... Το στρατιωτικό ενδιαφέρον για...

Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη φυλακή – Είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακό επεισόδιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν την περασμένη Δευτέρα. Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής...

Το Μουσείο Τσιτσάνη διεκδικεί το βραβείο για το «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2026» – Βίντεο

ΠΚ team ΠΚ team -
Το βίντεο συντίθεται από μουσική του Τσιτσάνη, από αφήγηση...

Ιράν: «Χτυπήσαμε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln» – Το Πεντάγωνο διαψεύδει

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST