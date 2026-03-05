Μέση Ανατολή: «Ξανασήκωσε ο πιλότος το αεροπλάνο και μας πήγε στο Ομάν – Είχαμε λίγο άγχος» – Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες

Οι σκηνές στο αεροδρόμιο της Αθήνας ήταν συγκινητικές, με τους επιβάτες να πέφτουν στις αγκαλιές των αγαπημένων τους προσώπων, ασφαλείς πλέον πίσω στην πατρίδα.
Τις στιγμές αγωνίας που έζησαν εγκλωβισμένοι σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, περιέγραψαν στις τηλεοπτικές κάμερες οι επιβάτες που έφτασαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, ώστε όλοι οι Έλληνες να επιστρέψουν με ασφάλεια στην χώρα μας.
Οι περιγραφές των Ελλήνων που επαναπατρίστηκαν
Μητέρα εγκλωβισμένης Ελληνίδας περιέγραψε πώς το ταξίδι αναψυχής της κόρης της στη Σρι Λάνκα, μετατράπηκε σε εφιάλτη, που ευτυχώς έλαβε τέλος με την επιστροφή της στην Ελλάδα. «Έμειναν στο αεροδρόμιο 10 ώρες, χωρίς νερό, χωρίς air condition με 40 βαθμούς, σε ένα αεροπλάνο χωρίς να ξέρουν τι θα γίνει και μετά τους έβγαλαν πήγαν σε κάποια ξενοδοχεία. Υπήρχε μεγάλη αναστάτωση, δεν ήξεραν πώς θα γυρίσουν», αναφέρει.
Ένας από τους επιβάτες λέει στους δημοσιογράφους ότι «ήμασταν από τους τυχερούς που ήμασταν στο Ομάν και όχι στην εμπόλεμη ζώνη. Η αγωνία μας ήταν γιατί πετούσαμε μέσω Άμπου Ντάμπι για γυρισμό. Ακυρώθηκε, δυσκολευτήκαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ γρήγορα όλο αυτό».
«Δεν καταλάβαμε κάτι, απλώς μάθαμε για το κλείσιμο του εναέριου χώρου. Στο Άμπου Ντάμπι ήταν χειρότερα γιατί πήγαμε λίγο, εκεί ήταν λίγο πιο τρομακτικό. Είδαμε και τις εκρήξεις από τους πυραύλους», αναφέρει άλλος επιβάτης.
Μία γυναίκα που επέστρεψε στην Ελλάδα εξηγεί ότι «εμείς πηγαίναμε Ντουμπάι και δύο ώρες πριν προσγειωθούμε στο αεροδρόμιο μας λένε ότι υπάρχει πόλεμος στο Ιράν και ότι δεν μπορούμε να περάσουμε από τον εναέριο χώρο».
«Ήμασταν στο Βιετνάμ και την ώρα που προσγειωνόταν το αεροπλάνο στην Ντόχα το ξανασήκωσε ο πιλότος και μας πήγε στο Ομάν. Και μας κράτησαν εκεί σε ξενοδοχεία. Είχαμε λίγο άγχος, όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο εκεί, αλλά ευτυχώς όλα καλά», περιγράφει μία άλλη επιβάτης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, την Τρίτη 3 Μαρτίου και την Τετάρτη 4 του μηνός, επέστρεψαν στην Ελλάδα οι πρώτοι 162 Έλληνες που βρίσκονταν σε Ισραήλ, ΗΑΕ και Ομάν.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, ολοκληρώθηκαν στις 03.03.2026 και 04.03.2026 οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα επαναπατρίστηκαν:
93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.
42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.
27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.