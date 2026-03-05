Ιράν: «Χτυπήσαμε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln» – Το Πεντάγωνο διαψεύδει

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη κατάφερε να πλήξει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln με επιθέσεις drones.
Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ήδη ανακοινώσει επίθεση εναντίον του πλοίου, ωστόσο το Πεντάγωνο απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι «οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν δεν έφτασαν καν κοντά» στο αεροπλανοφόρο.
Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές για το ίδιο περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση.
Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, το πλοίο είχε πλησιάσει σε απόσταση περίπου 340 χιλιομέτρων από τα θαλάσσια σύνορα του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν, με στόχο τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.
Έκτη μέρα πολέμου – Η σύρραξη επεκτείνεται
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει στην έκτη ημέρα του και αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις. Το Ιράν δέχεται το μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεων από Ισραήλ και ΗΠΑ, ενώ η ανησυχία εξαπλώνεται και σε χώρες του Κόλπου.
Αμπού Ντάμπι: Κάτοικοι της πρωτεύουσας των ΗΑΕ περιέγραψαν «σφοδρό σφυροκόπημα» και διαδοχικές εκρήξεις. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η αεράμυνα αντιμετώπισε «πυραυλική απειλή» και εξέδωσαν έκκληση στους πολίτες να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές κτήριο.
Μπαχρέιν: Πλήγματα σε βιομηχανική ζώνη στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου στεγάζεται διυλιστήριο πετρελαίου, προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
Τεχεράνη: «Είμαστε έτοιμοι και για χερσαία επιχείρηση»
Το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να αντισταθεί σε κάθε σενάριο, συμπεριλαμβανομένης και μιας ενδεχόμενης αμερικανικής χερσαίας επέμβασης. Ο Αλί Λαριτζάνι, Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι γενναίοι γιοι του Ιμάμη Χομεϊνί και του Ιμάμη Χαμενεΐ περιμένουν για να ντροπιάσουν τους άθλιους Αμερικανούς αξιωματούχους με χιλιάδες νεκρούς και αιχμαλώτους.»
