Το Μουσείο Τσιτσάνη διεκδικεί το βραβείο για το «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2026» – Βίντεο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το βίντεο συντίθεται από μουσική του Τσιτσάνη, από αφήγηση και εικόνες του μουσείου -Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στις 13 Ιουνίου, στην Ισπανία.

Το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς 2026 (European Museum of the Year Award – EMYA) διεκδικεί το Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα και σχετικό υποστηρικτικό βίντεο «ταξιδεύει» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η υποψηφιότητα του Μουσείου Τσιτσάνη ανακοινώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2025 από το Φόρουμ Ευρωπαϊκών Μουσείων (European Museum Forum – EMF). Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 35 Μουσείων από όλη την Ευρώπη που είναι υποψήφια για το εν λόγω βραβείο και πρόκειται για τη μοναδική ελληνική υποψηφιότητα.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2026, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας στη Χώρα των Βάσκων, καθώς εκεί θα διεξαχθεί από τις 10 μέχρι τις 15 Ιουνίου το ετήσιο συνέδριο και η τελετή για τα Βραβεία της χρονιάς.

Το βίντεο

Η ομάδα Wavemade Productions δημιούργησε το βίντεο «ως μια ποιητική διαδρομή αστικού μετασχηματισμού της εμπειρίας, εκεί όπου ο πολιτισμός αποτελεί κοινωνική και διαπολιτισμική επιτελεστική πράξη».

Το βίντεο συντίθεται από μουσική του Τσιτσάνη, από αφήγηση και εικόνες του μουσείου και των Τρικάλων, σε μια εντυπωσιακή δημιουργία.

Έτσι, «η μουσική του Τσιτσάνη σπάει στα συστατικά της, όχι για να αποδομηθεί αλλά για να επικαιροποιηθεί, οι στίχοι ως εκ τούτου αποσπώνται από τη μελωδική τους γραμμή και, μέσα από τη σύγχρονη αφήγηση, μετατρέπονται σε ποιητικές μονάδες λόγου που διαρρηγνύουν τη φόρμα, την ομοιοκαταληξία και τη χρονικότητα, επανεγγράφοντας το έργο στο παρόν ως ζωντανό πολιτισμικό κεφάλαιο».

Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Νίκος Σακκάς τονίζει:

«Το Μουσείο Τσιτσάνη, το πρώτο για Έλληνα καλλιτέχνη, αναδεικνύει τη δουλειά και τη μεγαλειώδη επίδραση του αξεπέραστου τρικαλινού δημιουργού στην ελληνική λαϊκή μουσική. Ταυτοχρόνως, είναι ένα μουσείο με εντονότατο κοινωνικό αποτύπωμα και πλούσια παιδευτική προσφορά, με έμφαση στα σχολεία και τον πολιτισμό. Η υποψηφιότητά του τιμά τη χώρα μας, τα Τρίκαλα με το πλήθος των μεγάλων δημιουργών και συνολικά τον λαϊκό μας πολιτισμό, κάνοντας ακόμη πιο γνωστή τη μουσική που εμπνέει και “μιλά” στις καρδιές μας».

 

http://skai.gr

