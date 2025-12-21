ΚΡΗΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΧΑΝΙΑ

Επικίνδυνη ρηγμάτωση από πιθανή καθίζηση στους Αγ. Αποστόλους

Πρόκειται για ρωγμή περίπου 20 μέτρων και πάχους 10-40 εκατοστών, την οποία “ανακάλυψαν” περιπατητές στα Χανιά.

Μία επικίνδυνη ρηγμάτωση του εδάφους στην ανατολική πλευρά της παραλίας των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, διαπίστωσαν περιπατητές, ενημερώνοντας άμεσα τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Χανίων, Μιχάλη Σχοινά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ρωγμή εκτείνεται σε μήκος περίπου 20 μέτρων, με το άνοιγμά της να κυμαίνεται από 10 έως και πάνω από 40 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για πιθανή καθίζηση του εδάφους, σε μια περιοχή που είναι αρκετά πολυσύχναστη για τους περιπατητές.

“Προέρχεται πιθανώς από καθίζηση που βρίσκεται πάνω από την είσοδο του σπηλαίου που είναι από την ανατολική πλευρά του κολπίσκου. Είναι ένα σημείο όπου διαρκώς περνάει κόσμος. Ενώ κάποιοι διέρχονται από κάτω ακριβώς εισερχόμενοι από την ανατολική πλευρά στη σπηλιά.. Καλό θα είναι λοιπόν να προσέχουν όσοι διέρχονται από το σημείο αυτό. Ιδιαίτερα όσοι περνούν από το σπήλαιο. Καλό επίσης θα είναι να το κοινοποιήσουν για να γίνει ευρύτερα γνωστό. Για αποφυγή τυχόν ατυχήματος, έως ότου ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα από αρμοδίους”, τονίζει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο κ. Σχοινάς.

Το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο εντοπίζεται σε σημείο που βρίσκεται πάνω από την είσοδο σπηλαίου, στην ανατολική πλευρά του μικρού κολπίσκου της περιοχής, απέναντι από το γήπεδο.

Δείτε το βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση του κ. Σχοινά:

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία: Ναρκωτικά, bullying και βασανιστήρια σε μαθητές

ΠΚ team ΠΚ team -
Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, με απειλές,...

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου είναι σήμερα

ΠΚ team ΠΚ team -
Σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, πραγματοποιείται το Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025, το...

Η Κνωσός δεύτερη σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία

ΠΚ team ΠΚ team -
H εικόνα για το πρώτο 8μηνο του έτους –...

(ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ) Άναψε στο φαράγγι της Σαμαριάς το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον στην είσοδο του...

