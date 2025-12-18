Η Κνωσός δεύτερη σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία

H εικόνα για το πρώτο 8μηνο του έτους – Η κίνηση στο Μουσείο Ηρακλείου.
Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες Έλληνες και τουρίστες παραμένει η πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης και ιδιαίτερα ο προϊστορικός μινωϊκός πολιτισμός.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που έχει στη διάθεσή του το patris, ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού, το πρώτο 8μηνο του 2025 υποδέχθηκε 677.504 επισκέπτες και τουρίστες.
Μάλιστα, φαίνεται ότι το Παλάτι του Μίνωα βρίσκεται στην δεύτερη θέση πανελλαδικά μετά τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
Την ίδια ώρα, τον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού επισκέφτηκαν 41.133 άτομα.
Η εικόνα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Το πρώτο 8μηνο του έτους τα σπάνια αρχαιολογικά εκθέματα του Αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου, επισκέφθηκαν 264.963 επισκέπτες, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, κατατάσσεται τέταρτο σε επισκεψιμότητα σε πανελλαδικό επίπεδο μετά το Μουσείο της Ακρόπολης, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τους Δελφούς.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ