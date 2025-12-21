ΚΡΗΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΧΑΝΙΑ

(ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ) Άναψε στο φαράγγι της Σαμαριάς το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον στην είσοδο του φαραγγιού, φωταγωγήθηκε το δέντρο ύψους περίπου 45 μέτρων – Επισκέπτες από όλη την Κρήτη έδωσαν το παρών στο event.

Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Ευρώπη, φωτίζει πλέον την Κρήτη. Ο λόγος για το το εντυπωσιακό δέντρο που βρίσκεται σε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον, στον Ομαλό, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς.

Στις 6 το απόγευμα της Κυριακής, δόθηκε το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου, το οποίο “αγγίζει” τα 45 μέτρα!

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε δίπλα στο parking του φαραγγιού της Σαμαριάς, προσελκύοντας επισκέπτες από ολόκληρη την Κρήτη που διασκέδασαν με την ψυχή τους στο πάρτι που ακολούθησε.

Το πρόγραμμα της γιορτής περιλάμβανε πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

 

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Η μεγαλύτερη νύχτα του...

0
Σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, πραγματοποιείται το Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025, το...

Επικίνδυνη ρηγμάτωση από πιθανή καθίζηση στους Αγ....

0
Πρόκειται για ρωγμή περίπου 20 μέτρων και πάχους 10-40...

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Η μεγαλύτερη νύχτα του...

0
Σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, πραγματοποιείται το Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025, το...

Επικίνδυνη ρηγμάτωση από πιθανή καθίζηση στους Αγ....

0
Πρόκειται για ρωγμή περίπου 20 μέτρων και πάχους 10-40...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το νέο αεροδρόμιο φέρνει επενδυτικό «πυρετό» στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Η Κνωσός δεύτερη σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία: Ναρκωτικά, bullying και βασανιστήρια σε μαθητές

ΠΚ team ΠΚ team -
Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, με απειλές,...

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου είναι σήμερα

ΠΚ team ΠΚ team -
Σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, πραγματοποιείται το Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025, το...

Επικίνδυνη ρηγμάτωση από πιθανή καθίζηση στους Αγ. Αποστόλους

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόκειται για ρωγμή περίπου 20 μέτρων και πάχους 10-40...

Η Κνωσός δεύτερη σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία

ΠΚ team ΠΚ team -
H εικόνα για το πρώτο 8μηνο του έτους –...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST