Το νέο αεροδρόμιο φέρνει επενδυτικό «πυρετό» στην Κρήτη

Επενδυτικός «πυρετός» υπάρχει στην Κρήτη, ενόψει της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι, που θα αλλάξει τον χάρτη του τουρισμού στο νησί.
Όπως είπε στην «Π» ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Νίκος Ξυλούρης, σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν νέα επενδυτικά σχέδια για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών για τη δημιουργία καινούριων συγκροτημάτων την επόμενη τριετία, είναι αμείωτο.
Ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης
«Υπάρχουν πάρα πολλοί επενδυτές, που θέλουν να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους χωρίς καθυστερήσεις για να είναι έτοιμα, όταν εγκαινιαστεί το νέο αεροδρόμιο», σημείωσε ο κ. Ξυλούρης.
Αναζητούν μεγάλες εκτάσεις
«Άλλοι θέλουν να αυξήσουν τις κλίνες τους, άλλοι να δημιουργήσουν καινούριες μονάδες σε εκτάσεις που έχουν ήδη αγοράσει και άλλοι ενδιαφέρονται για την αγορά μεγάλων οικοπέδων, έως και 1.500 στρεμμάτων σε μία περίπτωση, για να κτίσουν ξενοδοχεία», σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης.
Μεγάλο ενδιαφέρον για τον νότο
Ανέφερε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον νότο και γενικά για όλη την Κρήτη.
«Θέλουν να πάρουν έγκαιρα αδειοδοτήσεις και να είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν όταν ανοίξει το αεροδρόμιο Καστελλίου. Αυτό το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από τη λειτουργία του αεροδρομίου το βλέπουμε, το εισπράττουμε», μας είπε ο κ. Ξυλούρης.
«Πράσινο φως» για δύο μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε Ηράκλειο και Λασίθι
Υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη, συνεδρίασε -την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου- η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύμφωνα με την ενημερωτική ανακοίνωση, η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά και γνωμοδότησε θετικά υπό όρους, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που αφορούν δύο σημαντικά τουριστικά έργα στην Κρήτη:
Στρατηγική Επένδυση “Cape Tholos” στο Λασίθι: Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, δυναμικότητας 1.014 κλινών, σε έκταση 1.223,75 στρεμμάτων στη θέση Χυλόφτες-Σχοινιάς-Θόλος Καβουσίου του Δήμου Ιεράπετρας. Η επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με φορέα την εταιρεία «ΤΕΑΒ ΑΕ».
Επέκταση Μονάδας “Nana Golden Beach” στο Ηράκλειο: Η γνωμοδότηση αφορά την τροποποίηση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) στη θέση «Δράπανο» του Δήμου Χερσονήσου. Η τροποποίηση περιλαμβάνει την αύξηση της δυναμικότητας κατά 600 κλίνες, φτάνοντας συνολικά τις 1.604 κλίνες σε έκταση 59.858,96 τ.μ., με φορέα την εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
Στις εργασίες της συνεδρίασης συμμετείχαν εκπρόσωποι και μελετητές των υπό εξέταση έργων, καθώς και πλήθος ενδιαφερομένων πολιτών.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ