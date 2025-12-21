ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου είναι σήμερα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, πραγματοποιείται το Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025, το αστρονομικό φαινόμενο που φέρνει τη μεγαλύτερη νύχτα και τη συντομότερη ημέρα του έτους στο βόρειο ημισφαίριο.

Το χειμερινό ηλιοστάσιο 2025 σημειώνεται σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, σηματοδοτώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αστρονομικά ορόσημα του έτους.

Πρόκειται για την ημέρα με τη μικρότερη διάρκεια φωτός και τη μεγαλύτερη νύχτα στο βόρειο ημισφαίριο, ένα σημείο καμπής που εγκαινιάζει επίσημα τον χειμώνα.

Κατά το φαινόμενο αυτό, ο Ήλιος ακολουθεί τη χαμηλότερη δυνατή τροχιά του στον ουρανό. Το αποτέλεσμα είναι οι ώρες ημέρας να περιορίζονται στο ελάχιστο ετήσιο επίπεδο, ενώ η νύχτα φτάνει στη μέγιστη διάρκειά της. Αν και η εικόνα αυτή παραπέμπει στο «βάθος» του χειμώνα, από την επόμενη κιόλας ημέρα ξεκινά μια αργή αλλά σταθερή αλλαγή: οι ημέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν προοδευτικά, οδηγώντας, μήνα με τον μήνα, προς το θερινό ηλιοστάσιο του Ιουνίου.

Πέρα από τη σαφή επιστημονική του διάσταση, το χειμερινό ηλιοστάσιο έχει και ισχυρό συμβολικό φορτίο. Σε πλήθος πολιτισμών ανά τον κόσμο, από την αρχαιότητα έως σήμερα, η συγκεκριμένη ημερομηνία συνδέεται με την επιστροφή του φωτός, την αναγέννηση και την ελπίδα. Ιστορικά, λαοί και κοινωνίες τελούσαν τελετές και εορτασμούς, θεωρώντας το ηλιοστάσιο ως την αρχή μιας νέας φωτεινότερης περιόδου.

Η εξήγηση του φαινομένου βρίσκεται στην κλίση του άξονα της Γης, η οποία ανέρχεται σε περίπου 23 μοίρες και 26 λεπτά σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της γύρω από τον Ήλιο (την εκλειπτική). Αυτή η κλίση είναι υπεύθυνη για την εναλλαγή των εποχών. Όταν το βόρειο ημισφαίριο γέρνει προς τον Ήλιο, απολαμβάνει μεγαλύτερες ημέρες και υψηλότερες θερμοκρασίες, με αποκορύφωμα το θερινό ηλιοστάσιο της 21ης Ιουνίου. Αντίθετα, όταν απομακρύνεται περισσότερο από τον Ήλιο, όπως συμβαίνει τον Δεκέμβριο, φτάνουμε στο χειμερινό ηλιοστάσιο.

Έτσι, η 21η Δεκεμβρίου 2025 δεν αποτελεί μόνο την πιο σκοτεινή ημέρα του χρόνου από πλευράς φωτός, αλλά και το αφετηριακό σημείο μιας σταδιακής επιστροφής της ημέρας. Ένα φυσικό υπενθύμισμα ότι, ακόμη και στην καρδιά του χειμώνα, ο κύκλος της φύσης έχει ήδη αρχίσει να στρέφεται ξανά προς το φως.

Επικίνδυνη ρηγμάτωση από πιθανή καθίζηση στους Αγ. Αποστόλους
ΠΚ team
ΠΚ team
Κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία: Ναρκωτικά, bullying και βασανιστήρια σε μαθητές

ΠΚ team ΠΚ team -
Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, με απειλές,...

Επικίνδυνη ρηγμάτωση από πιθανή καθίζηση στους Αγ. Αποστόλους

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόκειται για ρωγμή περίπου 20 μέτρων και πάχους 10-40...

Η Κνωσός δεύτερη σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία

ΠΚ team ΠΚ team -
H εικόνα για το πρώτο 8μηνο του έτους –...

(ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ) Άναψε στο φαράγγι της Σαμαριάς το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον στην είσοδο του...

