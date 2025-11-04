Επιμελητήριο Ηρακλείου : Αγορά απινιδωτή και εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες

Με αίσθημα ευθύνης προς τους επιχειρηματίες, πού επισκέπτονται το κεντρικό κτίριο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για συναλλαγές, αλλά και τους δεκάδες φιλοξενούμενους στις εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται στις αίθουσές του, η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου προχώρησε στην αγορά απινιδωτή, προκειμένου να συμβάλλει στην άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων καρδιακών επεισοδίων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, διοργάνωσε και υλοποίησε ειδικό σεμινάριο, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο «Προνοσοκομειακή Φροντίδα» στο οποίο συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη του φορέα, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση ανάγκης.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σε σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡ.Π.Α.) και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Α.Ε.Α) σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, με βάση τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

«Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να εξοπλίσουμε το κεντρικό κτίριο με έναν απινίδωση που μπορεί ν΄ αποδειχθεί σωτήριος για κάποιον συνάνθρωπό μας, εντός ή εκτός Επιμελητηρίου» τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης επισημαίνοντας ότι «με την εκπαίδευση στη χρήση του και στην παροχή πρώτων βοηθειών δηλώνουμε πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε περιστατικά που όλοι απευχόμαστε, αλλά συμβαίνουν όλο και συχνότερα».

Ο απινιδωτής θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, επί της Κορωναίου 9, κατά τα διεθνή πρότυπα, ώστε να είναι διαθέσιμος σε οποιονδήποτε χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσει και εκτός λειτουργίας του κτιρίου.