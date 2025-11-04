Συγχαρητήρια Ανακοίνωση Πρυτανείας Πανεπιστημίου Κρήτης για τον Καθηγητή Σπύρο Αναστασιάδη

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τέως Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), κ. Σπύρο Αναστασιάδη, για την εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου (ΑΣΥ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Η εκλογή του κ. Αναστασιάδη αποτελεί σημαντική αναγνώριση τόσο για τον ίδιο όσο και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς επιβραβεύει τη διακεκριμένη του συμβολή στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να προάγει την επιστήμη και να τιμά την ακαδημαϊκή κοινότητα που εκπροσωπεί.