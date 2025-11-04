Στην Αλεξανδρούπολη ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ.Μαρινάκης

Ενεργή συμμετοχή στις εργασίες του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2025, θα έχει ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο Συνέδριο που συμπίπτει χρονικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, με τον οποίο προωθείται μια συνολική μεταρρύθμιση στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης.

Το Συνέδριο επικεντρώνεται στο νέο εθνικό στόχο της Κ.Ε.Δ.Ε. για την Ελλάδα του 2035, ο οποίος συνοψίζεται σύμφωνα με την ΚΕΔΕ σε «Μια Ελλάδα που θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για πρόοδο, ευημερία, καλύτερη καθημερινότητα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα σε ποιον τόπο της Πατρίδας μας ζει».

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, με την ιδιότητα του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης θα λάβει μέρος ως ομιλητής σε θέματα Αυτοδιοίκησης, στις εργασίες του Συνεδρίου.

Με την ιδιότητα του Προέδρου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., θα συμμετάσχει στο διάλογο που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Περιβάλλον, Ενέργεια, Απορρίμματα, Διαχείριση Υδάτων, Χωροταξία», την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης θα κάνει θεσμικές παρεμβάσεις σε ειδικότερα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση στη διάρκεια του Συνεδρίου.

Σημειώνεται ότι η παρουσία του Δημάρχου Ρεθύμνης στα Συνέδρια της ΚΕΔΕ είναι διαρκής, δεδομένου ότι συζητούνται διεξοδικά, κάθε φορά, κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και επιδιώκεται η επίλυσή τους με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση των συμφερόντων των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, θα τον αναπληρώνει στα καθήκοντα του στο Δήμο Ρεθύμνου, ο Αντιδήμαρχος κ. Στέλιος Σπανουδάκης.