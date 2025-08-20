ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Επιμελητήριο Ηρακλείου : Ανακοίνωση για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης σε επιχειρήσεις

Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί η αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, με τα οποία ζητείται η καταβολή ποσού ύψους 50 ευρώ, εντός 7 ημερών για την υποτιθέμενη «καταχώριση της εταιρείας τους» σε κάποιο ” Μητρώο”.

Η ιστοσελίδα του συγκεκριμένου “Μητρώου” δεν είναι εξουσιοδοτημένη, δεν έχει καμία σχέση με το Γ.Ε.ΜΗ. και ενδέχεται ν’ αποτελεί προσπάθεια εξαπάτησης.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. – Υ.Μ.Σ. έχει ήδη επιβεβαιώσει πως τα μηνύματα αυτά, ουδεμία σχέση έχουν με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Σημειώνεται ότι οι μοναδικές επίσημες διαδικτυακές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://www.businessportal.gr

Συστήνεται:
•Να μην καταβάλετε κανένα ποσό
•Να μην απαντήσετε στο μήνυμα
•Να μην μπείτε σε συνδέσμους που σας προτείνουν
• Να προωθήσετε το ύποπτο μήνυμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου: spatharaki@ebeh.gr
• Να επικοινωνήσετε με την Τράπεζά σας και να καταγγείλετε το συμβάν στην Ελληνική Αστυνομία / Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε περίπτωση που έχετε προβεί ήδη σε πληρωμή.

Για επιβεβαιωμένες και έγκυρες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τηλ: 2810 247030, κα Μαρία Σπαθαράκη, Προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Δήμος Πλατανιά:Εκδήλωση τιμής και μνήμης στον μνημείο...

0
Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα...

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση του π. Υπουργού – Βουλευτή...

0
«Η οικογένεια του Ερασιτέχνη ΟΦΗ έγινε πιο φτωχή! Ο Γιώργος...

Προηγούμενο άρθρο
Αντώνιος Γ. Μαρτσάκης : Τα σπλάχνα αυτού του τόπου ζητούν ΣΙΩΠΗ.
Επόμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Δωρεάν στειρώσεις σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
