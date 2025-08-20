ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Δωρεάν στειρώσεις σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δωρεάν στειρώσεις σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από τον Δήμο Χανίων: Από αύριο, 21/8 έως τις 4/9 η ένταξη στο πρόγραμμα

Ο Δήμος Χανίων ενεργοποιεί για δεύτερη φορά για το έτος 2025 το πρόγραμμα δωρεάν στείρωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών, οι οποίοι διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και ανήκουν στις παρακάτω ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

• ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
• ΑΝΕΡΓΟΙ
• ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
• ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (έως και 10.000 ευρώ)
• ΦΟΙΤΗΤΕΣ
• ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΙΜΝΙΩΝ

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία του Δήμου αφορά αποκλειστικά σε ΔΩΡΕΑΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ και ΣΤΕΙΡΩΣΗ (η οποία συμπεριλαμβάνει ηρέμηση-νάρκωση).

Η αίτηση και κάθε σχετικό έγγραφο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι, βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://www.chania.gr/eksypiretisi/adespota-zoa/strays-steirosi.html

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χανίων (Δ/νση: Κυδωνίας 29, 731 35, email: dimos@chania.gr) ή στο Γραφείο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Δ/νση: Κριάρη 40 , Μέγαρο Πάνθεον, 731 35, email: t-agro@chania.gr από την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 έως την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Η προτεραιοποίηση των δικαιούχων θα γίνει με μοριοδότηση (λεπτομέρειες της μοριοδότησης αναφέρονται στην με αριθμό 152/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων: 2821 3 41645.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Πλατανιά:Εκδήλωση τιμής και μνήμης στον μνημείο...

0
Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα...

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση του π. Υπουργού – Βουλευτή...

0
«Η οικογένεια του Ερασιτέχνη ΟΦΗ έγινε πιο φτωχή! Ο Γιώργος...

Δήμος Πλατανιά:Εκδήλωση τιμής και μνήμης στον μνημείο...

0
Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα...

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση του π. Υπουργού – Βουλευτή...

0
«Η οικογένεια του Ερασιτέχνη ΟΦΗ έγινε πιο φτωχή! Ο Γιώργος...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επιμελητήριο Ηρακλείου : Ανακοίνωση για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης σε επιχειρήσεις
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Εξιχνιάστηκαν πέντε υποθέσεις κλοπών και μία υπόθεση ληστείας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST