ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Εξιχνιάστηκαν πέντε υποθέσεις κλοπών και μία υπόθεση ληστείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εξιχνιάστηκαν -5- υποθέσεις κλοπών και -1- υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκαν στα Χανιά

Συνελήφθησαν -5- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής, της ληστείας και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -5- περιπτώσεων κλοπών και μιας υπόθεσης ληστείας, που διαπράχθηκαν σε πεζούς στα Χανιά.

Συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί ηλικίας 18, 34, 36, 39 και 42 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής, της ληστείας και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και διάπραξη κλοπών από πεζούς σε περιοχές των Χανίων, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων κατά την διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι 36χρονος αλλοδαπός μαζί με άλλους αλλοδαπούς προσέγγιζαν πεζούς και θαμώνες νυχτερινών καταστημάτων και με την μέθοδο του εναγκαλισμού προέβαιναν στη διάπραξη κλοπών και ενίοτε ληστείας αφαιρώντας από την κατοχή τους χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Συγκεκριμένα νυχτερινές ώρες της 03.05.2025 με τη χρήση βίας αφαίρεσαν από αλλοδαπή την τσάντα της που περιείχε χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν πέντε (5) περιπτώσεις κλοπών που διαπράχθηκαν το τελευταίο δίμηνο με τη μέθοδο του εναγκαλισμού αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι αλλοδαποί και σε έλεγχο που τους πραγματοποιήθηκε καθώς και σε έρευνα σε οικίες που κατέχει ο 36χρονος και χρησιμοποιούν από κοινού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, κοσμήματα (αλυσίδες λαιμού, βραχιόλια, ρολόγια), φορητός υπολογιστής, μικροποσότητες κάνναβης, ποσότητα αγνώστου συστάσεως λευκής ουσίας, ναρκωτικά δισκία για τα οποία στερούνταν ιατρικής συνταγής και έξι κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Πλατανιά:Εκδήλωση τιμής και μνήμης στον μνημείο...

0
Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα...

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση του π. Υπουργού – Βουλευτή...

0
«Η οικογένεια του Ερασιτέχνη ΟΦΗ έγινε πιο φτωχή! Ο Γιώργος...

Δήμος Πλατανιά:Εκδήλωση τιμής και μνήμης στον μνημείο...

0
Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα...

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση του π. Υπουργού – Βουλευτή...

0
«Η οικογένεια του Ερασιτέχνη ΟΦΗ έγινε πιο φτωχή! Ο Γιώργος...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Δωρεάν στειρώσεις σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Επόμενο άρθρο
Επιμελητήριο Χανίων : Σημαντική Ενημέρωση – Προσοχή σε Παραπλανητικές Ιστοσελίδες που ζητούν πληρωμές για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST