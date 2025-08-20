Χανιά:Εξιχνιάστηκαν πέντε υποθέσεις κλοπών και μία υπόθεση ληστείας

Εξιχνιάστηκαν -5- υποθέσεις κλοπών και -1- υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκαν στα Χανιά

Συνελήφθησαν -5- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής, της ληστείας και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -5- περιπτώσεων κλοπών και μιας υπόθεσης ληστείας, που διαπράχθηκαν σε πεζούς στα Χανιά.

Συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί ηλικίας 18, 34, 36, 39 και 42 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής, της ληστείας και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και διάπραξη κλοπών από πεζούς σε περιοχές των Χανίων, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων κατά την διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι 36χρονος αλλοδαπός μαζί με άλλους αλλοδαπούς προσέγγιζαν πεζούς και θαμώνες νυχτερινών καταστημάτων και με την μέθοδο του εναγκαλισμού προέβαιναν στη διάπραξη κλοπών και ενίοτε ληστείας αφαιρώντας από την κατοχή τους χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Συγκεκριμένα νυχτερινές ώρες της 03.05.2025 με τη χρήση βίας αφαίρεσαν από αλλοδαπή την τσάντα της που περιείχε χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν πέντε (5) περιπτώσεις κλοπών που διαπράχθηκαν το τελευταίο δίμηνο με τη μέθοδο του εναγκαλισμού αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι αλλοδαποί και σε έλεγχο που τους πραγματοποιήθηκε καθώς και σε έρευνα σε οικίες που κατέχει ο 36χρονος και χρησιμοποιούν από κοινού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, κοσμήματα (αλυσίδες λαιμού, βραχιόλια, ρολόγια), φορητός υπολογιστής, μικροποσότητες κάνναβης, ποσότητα αγνώστου συστάσεως λευκής ουσίας, ναρκωτικά δισκία για τα οποία στερούνταν ιατρικής συνταγής και έξι κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.