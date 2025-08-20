Επιμελητήριο Χανίων : Σημαντική Ενημέρωση – Προσοχή σε Παραπλανητικές Ιστοσελίδες που ζητούν πληρωμές για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι έχει εντοπιστεί η ύπαρξη μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων οι οποίες ψευδώς ισχυρίζονται ότι καταχωρούν επιχειρήσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ζητούν πληρωμές από τους υπόχρεους.

Οι ιστοσελίδες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με το Γ.Ε.ΜΗ. και ενδέχεται να αποτελούν απόπειρα εξαπάτησης σε βάρος επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Υπενθυμίζουμε ότι οι μοναδικές επίσημες διαδικτυακές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας: https://www.businessportal.gr

Αγνοήστε κάθε email που ζητά πληρωμή για “καταχώρηση” ή “ανανεώσεις” στο Γ.Ε.ΜΗ.

Το Επιμελητήριο Χανίων παραμένει στη διάθεση των μελών του για κάθε διευκρίνιση και υποστήριξη.

Για πληροφορίες:

Επιμελητήριο Χανίων

Τηλ.: 28210 52329 – Email: epimel@chania-cci.gr