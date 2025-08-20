ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Επιμελητήριο Χανίων : Σημαντική Ενημέρωση – Προσοχή σε Παραπλανητικές Ιστοσελίδες που ζητούν πληρωμές για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι έχει εντοπιστεί η ύπαρξη μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων οι οποίες ψευδώς ισχυρίζονται ότι καταχωρούν επιχειρήσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ζητούν πληρωμές από τους υπόχρεους.

Οι ιστοσελίδες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με το Γ.Ε.ΜΗ. και ενδέχεται να αποτελούν απόπειρα εξαπάτησης σε βάρος επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Υπενθυμίζουμε ότι οι μοναδικές επίσημες διαδικτυακές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας: https://www.businessportal.gr

Αγνοήστε κάθε email που ζητά πληρωμή για “καταχώρηση” ή “ανανεώσεις” στο Γ.Ε.ΜΗ.
Το Επιμελητήριο Χανίων παραμένει στη διάθεση των μελών του για κάθε διευκρίνιση και υποστήριξη.

Για πληροφορίες:
Επιμελητήριο Χανίων
Τηλ.: 28210 52329 – Email: epimel@chania-cci.gr

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Δήμος Πλατανιά:Εκδήλωση τιμής και μνήμης στον μνημείο εκτελεσθέντων,στον Κακόπετρο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα...

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση του π. Υπουργού – Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια του Γιώργου Σπυριδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η οικογένεια του Ερασιτέχνη ΟΦΗ έγινε πιο φτωχή! Ο Γιώργος...

Hράκλειο:Μελέτες, έργα και χρηματοδοτήσεις στο προσκήνιο του Δήμου Χερσονήσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σειρά μεγάλων έργων και μελετών, με χρηματοδότηση από τρέχουσες...

48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
48o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ...

