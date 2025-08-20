Hράκλειο:Μελέτες, έργα και χρηματοδοτήσεις στο προσκήνιο του Δήμου Χερσονήσου

Σειρά μεγάλων έργων και μελετών, με χρηματοδότηση από τρέχουσες και υπό έκδοση προκηρύξεις προγραμμάτων, τέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες με τον συντονισμό του Δημάρχου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Στη σύσκεψη, συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, καθώς και η ανάδοχος εταιρία συμβουλευτικής υποστήριξης του Δήμου, «Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και οι δυνατότητες προώθησης μελετών και έργων, μέσω των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, Leader, ΠΕΠ Κρήτης, αλλά και Πράσινου Ταμείου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων, του Γυμνασίου και Λυκείου Λιμένα Χερσονήσου, όπως και του Πολιτιστικού Κέντρου Λιμένα Χερσονήσου.

Συζητήθηκαν επίσης έργα που εντάσσονται ή μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Leader, μεταξύ των οποίων, το Κέντρο Νεότητας Επισκοπής, η ανάπλαση του κτιρίου Αγγλικανικής Εκκλησίας στο χώρο της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, καθώς και η ανάπλαση και αξιοποίηση του Πύργου Φώσκολου στο Καινούριο Χωριό.

Στη σύσκεψη τέθηκε ακόμα το ζήτημα προετοιμασίας φακέλου αδειοδότησης για τη δημιουργία Κ.Δ.Α.Π. στον Δήμο Χερσονήσου. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται της ολοκλήρωσης μελετών για αστικές αναπλάσεις μέσω του ΠΕΠ Κρήτης και προτάσεων για ένταξη έργων στο πρόγραμμα αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, όπως για παράδειγμα το έργο προστασίας παράκτιας ζώνης από τις διαβρώσεις.

Στο σύνολο τους οι συμμετέχοντες κατέθεσαν θέσεις και προτάσεις, οριοθέτησαν το πλαίσιο των προτεραιοτήτων και καθόρισαν τους επόμενους βραχυπρόθεσμους, αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, οι διαθέσιμοι πόροι που προέρχονται από διάφορες πηγές χρηματοδότησης προς τον Δήμο.

«Στον Δήμο Χερσονήσου εργαζόμαστε με μεθοδικότητα και όραμα για να ενισχύσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Μέσα από τη συνεργασία υπηρεσιών και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης χρηματοδότησης, διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα των υποδομών μας και τη διαρθρωτική ανάπτυξη της περιοχής. Δεσμευόμαστε ότι κάθε έργο θα υλοποιηθεί με διαφάνεια, ταχύτητα και σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον».