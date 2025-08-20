ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση του π. Υπουργού – Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια του Γιώργου Σπυριδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Η οικογένεια του Ερασιτέχνη ΟΦΗ έγινε πιο φτωχή!

Ο Γιώργος Σπυριδάκης έφυγε πρόωρα από κοντά μας, στα 58 του χρόνια. Ένας άνθρωπος χαμογελαστός, αγαπητός, γεμάτος καλοσύνη και προσφορά, που υπηρέτησε με πάθος την υδατοσφαίριση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, αφήνοντας το αποτύπωμά του στον αθλητισμό του Ηρακλείου.

Γιος του Παναγιώτη Σπυριδάκη, επίτιμου Γενικού Γραμματέα του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, τίμησε το όνομα και την παράδοση της οικογένειάς του με τη σεμνότητα και την αφοσίωσή του. Μα πάνω από όλα, υπήρξε πατέρας δύο παιδιών, του Παναγιώτη και της Νεφέλης, που αφήνει πίσω του κληρονομιά αγάπης και αξιοπρέπειας.

Για μένα όμως, ο Γιώργος ήταν ένας αληθινός φίλος, που είχα την τιμή να συμπορευτώ μαζί του, να μοιραστώ κουβέντες, χαμόγελα και στιγμές. Πάντα σεμνός, πάντα με έναν λόγο καθαρό και μια ζεστή καρδιά.
Πονάει που έφυγε τόσο νέος. Πονάει που δεν θα ξανασυναντήσουμε το χαμόγελό του. Μα θα μείνει ζωντανός στη μνήμη και στην καρδιά μας, γιατί άνθρωποι σαν τον Γιώργο δεν ξεχνιούνται ποτέ.

Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.»

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
