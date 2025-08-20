Δήμος Πλατανιά:Εκδήλωση τιμής και μνήμης στον μνημείο εκτελεσθέντων,στον Κακόπετρο

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κακόπετρου διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., στο μνημείο εκτελεσθέντων, στην πλατεία του μαρτυρικού χωριού Κακόπετρου, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Δήμου Πλατανιά, για τον εορτασμό της Μάχης της Κρήτης.
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
11:00 π.μ. Έναρξη τελετής
• Επιμνημόσυνη δέηση
• Χαιρετισμοί
• Ομιλία για τα γεγονότα της εποχής στην περιοχή από την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κακόπετρου κ. Ελένη Καρπαδάκη
• Προσκλητήριο Πεσόντων
• Κατάθεση στεφάνων
• Ενός λεπτού σιγή
• Εθνικός Ύμνος
• Τέλος τελετής
