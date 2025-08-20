ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Χανίων για την απώλεια του Ευτύχη Μπιτσάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση αναφορικά με την απώλεια του ακαδημαϊκού και συγγραφέα, Ευτύχη Μπιτσάκη:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Ευτύχη Μπιτσάκη, γέννημα της Κρήτης και εξέχουσα μορφή των γραμμάτων και των επιστημών. Σπουδαίος χημικός, φιλόσοφος και πανεπιστημιακός δάσκαλος, τίμησε με το έργο του την επιστήμη, την εκπαίδευση και τον δημόσιο διάλογο, ενώ με το ήθος και τη δράση του υπήρξε φωτεινό παράδειγμα αγωνιστή, διανοούμενου και ενεργού πολίτη.

Γεννημένος το 1927 στα Χανιά, σπούδασε Χημεία στην Αθήνα και Φιλοσοφία στο Παρίσι, δίδαξε σε πανεπιστήμια της Γαλλίας και της Ελλάδας και άφησε πίσω του πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο, συνδέοντας πάντα τη γνώση με την κοινωνική δράση.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
