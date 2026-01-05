Επίσκεψη του προέδρου και στελεχών της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Ν.Δ. στον Βουλευτή Κ. Κεφαλογιάννη.

Ευχές για τη νέα χρονιά είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν στελέχη της ΝΟΔΕ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Γιαννουλάκη και πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο του Νομού Ηρακλείου, με τον βουλευτή Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, τον οποίο επισκέφθηκαν στα γραφεία του.

Έχοντας ως στόχο την ενότητα, την συνεργασία και την προσήλωση στο κοινό καλό, για μια νέα δημιουργική χρονιά, προς όφελος των πολιτών, με τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίζει τη δυναμική της πορεία, με καθαρό πολιτικό λόγο, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Γιαννουλάκης και όλα τα στελέχη του κόμματος ευχήθηκαν καλή χρονιά.