ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Επίσκεψη του προέδρου και στελεχών της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Ν.Δ. στον Βουλευτή Κ. Κεφαλογιάννη.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ευχές για τη νέα χρονιά είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν στελέχη της ΝΟΔΕ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Γιαννουλάκη και πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο του Νομού Ηρακλείου, με τον βουλευτή Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, τον οποίο επισκέφθηκαν στα γραφεία του.

Έχοντας ως στόχο την ενότητα, την συνεργασία και την προσήλωση στο κοινό καλό, για μια νέα δημιουργική χρονιά, προς όφελος των πολιτών, με τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίζει τη δυναμική της πορεία, με καθαρό πολιτικό λόγο, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Γιαννουλάκης και όλα τα στελέχη του κόμματος ευχήθηκαν καλή χρονιά.

Χανιά : Κοπή πίτας Πολιτικού Γραφείου της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη
Επιστολή Καλοκαιρινού σε Λιβάνιο για τη διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών
