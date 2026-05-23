ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα – Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας – Βιάννου, λίγο πριν από το χωριό Μουρνιές, υπό έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός από τους δύο οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς ο ένας οδηγός είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά του.

Οι διασώστες τον απεγκλώβισαν βαριά τραυματισμένο, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα, ενώ ήταν χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το θύμα είναι άνδρας ηλικίας περίπου 75 ετών.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.https://www.neakriti.gr/

