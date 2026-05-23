Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου σε πρόγραμμα Διαδρομής Μετάβασης για τον Τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε συνέχεια της συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου ως stakeholder στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMART TOUR, το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ο Δήμος κλήθηκε να συμβάλει στη θεματολογία του δεύτερου εξαμήνου του έργου, καταθέτοντας καλές πρακτικές που συνδέονται με τη Διαδρομή Μετάβαση για τον Τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πρακτικές αυτές θα αξιοποιηθούν για διαμοιρασμό μεταξύ των εταίρων και ενδέχεται να παρουσιαστούν στην επικείμενη συνάντηση του έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2026 στη Βόρεια Γαλλία.

Μεταξύ άλλων, ο Δήμος Χερσονήσου πρότεινε καλές πρακτικές για τη βελτίωση των στατιστικών και των δεικτών για τον τουρισμό, με στόχο τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο, εναρμονισμένο και διαλειτουργικό σύστημα δεδομένων που επιτρέπει την ουσιαστική παρακολούθηση της τουριστικής δραστηριότητας. Η ανάγκη για αξιόπιστα, πολυδιάστατα δεδομένα είναι κρίσιμη για την κατανόηση της πραγματικής επίδρασης του τουρισμού σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Ειδικότερα, ο Δήμος Χερσονήσου πρότεινε ως καλή πρακτική την εφαρμογή των Δορυφορικών Λογαριασμών Τουρισμού (TSA), μια πρωτοβουλία που υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Έρευνας και Δορυφορικών Λογαριασμών Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η μεθοδολογία TSA επιτρέπει την ακριβή αποτύπωση της οικονομικής συμβολής του τουρισμού, μέσω της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από πολλαπλούς κλάδους της τοπικής οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος μπορεί να αποκτήσει ένα αξιόπιστο εργαλείο για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, βιώσιμη ανάπτυξη και στοχευμένο σχεδιασμό υποδομών.

Ο Δήμος εστιάζει παράλληλα, στην έρευνα και καινοτομία για ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες στον τουρισμό. Η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και τα συστήματα διαχείρισης προορισμών ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των τουριστικών περιοχών.

Ο Δήμος Χερσονήσου, συμμετέχοντας ενεργά σε ευρωπαϊκά έργα και συνεργασίες, στηρίζει την ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων και προωθεί την εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες.

Η συμβολή του Δήμου στο πρόγραμμα SMART TOUR ενισχύει τη θέση του ως προορισμού που επενδύει στη γνώση, στα δεδομένα και στην καινοτομία, προωθώντας ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που βασίζεται στη βιωσιμότητα και στη στρατηγική αξιοποίηση της πληροφορίας.

«Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα SMART TOUR αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον Δήμο Χερσονήσου να αναδείξει το έργο που επιτελείται στον τομέα της τεκμηριωμένης τουριστικής πολιτικής» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου και προσθέτει:

«Με εργαλεία όπως οι Δορυφορικοί Λογαριασμοί Τουρισμού και με την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν προορισμό πιο ανθεκτικό, πιο σύγχρονο και πιο βιώσιμο. Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών ενισχύουν τη στρατηγική μας και ανοίγουν νέους δρόμους για την ανάπτυξη του τόπου μας».