ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Επίσκεψη του Προϊσταμένου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου στην Αντιπεριφερειάρχη κα Μαρία Λιονή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκε σήμερα ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, Δρ. Μανούσος Μαραγκάκης, με αφορμή την επικείμενη αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δρ. Μαραγκάκης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την κα Λιονή για την αγαστή συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη που παρείχε όλα αυτά τα χρόνια στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στα Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Ρεθύμνου.
Ως ένδειξη αναγνώρισης, επέδωσε στην Αντιπεριφερειάρχη τιμητική πλακέτα με την αφιέρωση:
«Στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης για την αμέριστη υποστήριξη της και τη διαρκή προσφορά της στα Γυμνάσια και Λύκεια του Ρεθύμνου».
Η κα Λιονή, με συγκίνηση, ευχαρίστησε τον Δρ. Μαραγκάκη για τη συνεργασία τους, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου ευχόμενη κάθε καλό στη νέα σελίδα της ζωής του.

Χανιά:Δημόσια συζήτηση για τη βιοποικιλότητα, τις ανανεώσιμες...

0
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Επανενώνοντας τον Άνθρωπο με τη...

Σημαντική διάκριση για το Πρόγραμμα «ΖΩΗ» της...

0
Επιστήμονες από την Κρήτη στη συντακτική ομάδα του Ευρωπαϊκού...

Χανιά:Δημόσια συζήτηση για τη βιοποικιλότητα, τις ανανεώσιμες...

0
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Επανενώνοντας τον Άνθρωπο με τη...

Σημαντική διάκριση για το Πρόγραμμα «ΖΩΗ» της...

0
Επιστήμονες από την Κρήτη στη συντακτική ομάδα του Ευρωπαϊκού...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
